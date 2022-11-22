AB'de yönetim kurullarına kadın kotası geliyor

Avrupa Parlamentosu (AP) AB ülkelerindeki büyük şirketlerin yönetim kurullarında kadın sayısını arttırmayı amaçlayan "dönüm noktası" niteliğindeki mevzuatı Salı günü kabul etti. AP üyeleri Strazburg'daki oturumda, 10 yıl süren müzakerelerin ardından uzun zamandır beklenen tedbirleri onayladı.

Yeni kurallar, Temmuz 2026'ya kadar halka açık şirketlerdeki icracı olmayan yönetici pozisyonlarının en az yüzde 40'ının ya da tüm yönetici pozisyonlarının üçte birinin kadınlar tarafından doldurulmasını hedefliyor.

AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu yaptığı açıklamada "Bu uzun zamandır beklenen ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde bir atılım olarak kutlanması gereken bir andır. Artık borsada işlem gören şirketlerin yönetim kurullarındaki cam tavanı kıracak bir AB yasasına sahip olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 30

AB'ye üye 27 ülkede, ortalama olarak şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin sadece yüzde 30'unu kadınlar oluşturuyor. Ancak bu rakam üye ülkeler arasında ciddi farklılıklar gösteriyor, Fransa'da yüzde 45 iken Kıbrıs'ta yüzde sekize kadar iniyor.

Halihazırda Avrupa'daki en büyük şirketlerin 10'da birinden daha azının tepe yöneticisi kadın. Yeni düzenlemeler uyarınca AB üye ülkeleri hedeflere ulaşamayan şirketlere para cezaları ya da kamuoyunda isimlerinin duyurulması gibi "etkili" cezalar uygulayabilecek.

Düzenlemeye göre borsaya kayıtlı şirketler, cinsiyet dengesine dair raporları her yıl güncelleyecek, çalışan sayısı 250'den az olan şirketler düzenlemeden muaf tutulacak. Düzenlemede seçim prosedürlerinde liyakatın temel kriter olmaya devam etmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.

Yeni düzenlemenin öncülüğünü yapan Avusturyalı AP üyesi Evelyn Regner, "Nihayet kadınlara üst düzey kurumsal pozisyonlarda yer almaları için adil bir şans veriyoruz.

Kadınların tepe noktalara gelmelerinin önündeki başlıca engellerden birini, gayrı resmi erkek ağlarını ortadan kaldırıyoruz. Bundan böyle yetkinlik daha önemli olacak" dedi.

AFP / SSB, BK