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Sembol fotoğraf: Avrupa Birliği bayrağı önünde aşı tutan bir el silüeti
Fotoğraf: Fleig/Eibner-Pressefoto/imago images
SağlıkAvrupa

AB'de ihtiyaç fazlası korona aşısı endişesi

3 saat önce

AB ülkeleri korona pandemisi sırasında sipariş verdikleri milyarlarca dolar değerindeki aşıların, aşılamaların azalması nedeniyle ellerinde kalmasından endişe ediyor.

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Avrupa Birliği'nde (AB) milyarlarca dolarlık korona aşılarının ihtiyaç fazlası hale gelmesinden endişe ediliyor. AB Komisyonu'nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Alman Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Cuma baskıları için verdiği röportajda, Komisyonun üye devletlerden gelen, üreticilerle yeniden müzakere çağrılarını desteklediğini söyledi.

Kyriakides böylece tedarik sözleşmelerinin yeni gerçeklere uyarlanmasının da mümkün olabileceğini kaydetti. Konuyu görüşmek üzere önümüzdeki yılın başlarında Avrupa Aşı Yönlendirme Komitesi'nin toplanacağını belirten Kyriakides, toplantıda AB ülkelerinin sağlık bakanları ve aşı üreticilerinin, aşı tedarikinin yerel ihtiyaçlara nasıl daha fazla uyarlanabileceği meselesini ele alacaklarını ifade etti.

Bir dizi ülke şikayetçi oldu

Son dönemde çok sayıda AB ülkesi, ilgili envaterindeki aşı fazlalığından şikayetçi. Funke Medya Grubu, Çekya'nın dönem başkanlığını sürdürdüğü AB Konseyi'ne dayandırdığı haberinde, bir dizi üye ülkenin tedarik sözleşmelerinde değişiklik yapılması için Konsey'e baskı yaptığını yazdı. Haberde, söz konusu ülkelerin, önemli oranda kamu kaynağının ihtiyaç duyulmayan ve bu nedenle imha edilmesi gerekecek büyük miktarlarda korona aşısı için kullanıldığını belirttikleri vurgulandı.

Aynı haberde Alman hükümetinin de daha önce sipariş edilen ancak ihtiyaç fazlası olacağı öngörülen korona aşılarının teslimatlarını iptal etmeye veya miktarını düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanlığı çevrelerinden edilen bilgilere göre Avrupa çapında 2023 ve 2024 yılları için daha önceden sipariş edilen 160 milyon doz koronavirüs aşısının ihtiyaç fazlası olacağı hesaplanıyor.

 

AFP / TY,ET

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