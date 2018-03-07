AB'de holdingler ödemeleri gerekenden az vergi ödüyor

Süddeutsche Zeitung gazetesinin Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubunun araştırmasına dayanarak yayımladığı haberinde, çok uluslu şirketlerin resmen ödemeleri gereken vergiyle gerçekten ödedikleri vergi arasında önemli fark olduğu belirtiliyor.

En büyük farkın Lüksemburg'da görüldüğü belirtilen habere göre bu Avrupa Birliği (AB) ülkesinde 2011 ile 2015 yılları arasında kurumlar vergisi oranı yüzde 29 olmasına rağmen holdinglerin ödediği vergi yüzde 2'yi aşmamış. Macaristan, Hollanda ve Avusturya'da da vergi oranları arasındaki farkın AB ortalamasının üzerinde olduğu haberde yer alıyor. Tarifeli vergi oranının yüzde 30 olduğu Almanya'da şirketlerin yüzde 20 oranında vergi ödedikleri ve sadece Bulgaristan'da tahakkuk eden vergi miktarıyla ödenen vergi arasında fark olmadığı da ortaya çıkarılmış.

Sven Giegold

"Almanya frenlemekten vazgeçsin"

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Sözcüsü Sven Giegold büyük holdinglerin vergi uygulamalarına daha fazla şeffaflık kazandırılması gerektiğini söyledi. Giegold aynı gazeteye yaptığı açıklamada "Avrupa Komisyonu'nun büyük şirketlere vergi şeffaflığı ile ilgili etkili bir öneride bulunduğunu" belirterek, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un "ülke bazındaki vergi şeffaflığı konseyini bloke etmekten vazgeçmesini" istedi. Yeşiller Partili Avrupa milletvekili, AB'nin Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde şaibeli vergi uygulamalarını etkili bir şekilde önleyebileceğini göstermesi gerektiğini kaydetti.

Alman Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter de Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantılarından önce büyük şirketlere sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu. "Popülizmin yayıldığı ve acil ekolojik krizlerin patlak verdiği bir dönemde kısa vadede azami kârı düşünen bindiği dalı keser" diyen Hofreiter "durmadan artan vergi hilekârlığı haberleri, ücret eşitsizliği ve çevrenin korunmasına engel çıkaran lobiciliğin toplumsal dayanışmaya zarar verdiğini" sözlerine ekledi.

DW, afp, rtr/AG, EC

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