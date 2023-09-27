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AB'de her dört çocuktan biri yoksulluk tehdidi altında

27 Eylül 2023

Avrupa Birliği'nde her dört çocuktan birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Ülke bazında en yüksek oran Romanya'da, en düşük oransa Slovenya'da kaydedildi.

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Almanya'da depozito için boş şişe toplayan bir çocuk
Almanya'da depozito için boş şişe toplayan bir çocukFotoğraf: picture-alliance/imageBROKER

İstatistikler, 2022 yılında Avrupa Birliği'nde (AB) her dört çocuktan birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. AB'nin istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, söz konusu tehdit altındaki çocukların oranı bir önceki yıla kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 24,7'ye yükseldi.

Bu oran, Avrupa Birliği ülkelerinde yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olan toplam çocuk sayısının yaklaşık 20 milyon olduğuna işaret ediyor.

Ülke bazında en yüksek oran yüzde 41,5 ile Romanya'da kaydedilirken yüzde 33,9 ile Bulgaristan ve yüzde 32,2 ile İspanya da AB ortalamasının bir hayli üstünde kaldı.

En düşük oran Slovenya'da

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en düşük olduğu ülke ise yüzde 10,3 ile Slovenya oldu. Bu oran Çekya'da yüzde 13,4, Danimarka'da ise yüzde 13,8 olarak tespit edildi.

Almanya'nın yüzde 24 ile AB ortalamasına yaklaştığı görüldü.Ancak Almanya, nüfusunun büyüklüğü nedeniyle yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidi altındaki çocuk sayısı bakımından Fransa haricindeki diğer tüm AB ülkelerini geride bıraktı. Almanya'da bu risk altındaki çocuk sayısı 3,5 milyonu bulurken Fransa'da 3,7 milyonu aştı.

Bir ükedeki ortalama gelirin yüzde 60'ı kadar ya da yüzde 60'ının altında geliri bulunan kişiler, yoksulluk tehdidi altında kabul ediliyor. İstatistikçiler, sosyal dışlanma içinse hane halkınınyeterli ısınma, tatile çıkma veya otomobil sahibi olmagibi belli ihtiyaçları karşılayacak maddi gücü olmaması koşulunu göz önünde bulunduruyor.

KNA/CÖ,EC

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