 AB′de ″altın pasaport″ isyanı | AVRUPA | DW | 07.08.2018

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AVRUPA

AB'de "altın pasaport" isyanı

AB Komisyonu, yüksek miktarda para yatırımı yapan üçüncü ülke vatandaşlarına vatandaşlık tanıyan üye ülkeleri uyardı. Komisyon üyesi Jourova, "AB'de Truva atları istemediklerini" söyledi.

Malta Reisepass von Blogger Manuel Delia (DW/A. de Loore)

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik üyesi ülkelerden üçüncü ülkelerden gelenlere vatandaşlık hakkı verirken daha çekimser davranılmasını talep etti.

AB Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova Die Welt gazetesine verdiği demeçte "Komisyon'un 'altın pasaport' tabir edilen vatandaşlıklarla ilgili gelişmeyi büyük endişeyle izlediğini" söyledi.

AB Komisyonunun sonbaharda vatandaşlık hakkıyla ilgili yeni bir yönetmelik çıkaracağını belirten Jourova, yüksek miktarda para yatıran üçüncü ülke vatandaşlarına pasaport veren AB ülkelerinin arttığını dile getirdi. Jourova aynı zamanda pahalı gayrı menkul satın alan yabancıların da AB vatandaşı olabildiklerine dikkat çekti.

AB Komisyonu üyesi Vera Jourova

AB Komisyonu üyesi Vera Jourova

"Truva atları istemiyoruz"

Uzun süreli ikamet vizesi (altın vize) ya da vatandaşlık (altın pasaport) veren AB ülkelerinin başında Kıbrıs, Malta ve Yunanistan geliyor. En çok Çinliler, Ruslar ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinin vatandaşları bu yolla AB uyruğuna geçiyor. Uyruk değiştiren üçüncü ülke vatandaşları AB'deki serbest dolaşım hakkından yararlanabiliyor.

Komisyon üyesi Vera Jourova "AB'de Truva atları istemediklerini" belirterek "Üye ülkeler Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden ya da kara para aklamak isteyenlere vatandaşlık vermemeye özen göstermelidir. AB suç işleyenlerin, yolsuzluk yapanların ve kara para aklayanların güvenli limanı olmamalıdır” diye konuştu.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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