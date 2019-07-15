 ABD′den Zarif′e yaptırım kararı | DÜNYA | DW | 01.08.2019

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DÜNYA

ABD'den Zarif'e yaptırım kararı

ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yaptırım uygulama kararı aldı. Karara Twitter üzerinden tepki gösteren Zarif, "Beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

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Birleşmiş Milletler'de düzenlenen bir toplantı için New York'a giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesinin nükleer silah geliştirmek gibi bir amacının olmadığını ifade etti. (16.07.2019)

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. İran ise beklentiler karşılanmazsa, anlaşmanın kısmen askıya alınabileceği uyarısında bulundu. (10.06.2019)

İran'la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmayı geçtiğimiz yıl askıya alan Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı, İran'ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yönelik yaptırım kararı aldı. 2015'teki nükleer anlaşmanın sağlanmasındaki kilit isimler arasında yer alan Zarif, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Zarif, İran'ın ruhani liderinin ihtiyatsız gündemini uyguluyor ve dünyanın dört köşesinde rejimin başlıca sözcüsü. ABD'nin İran rejimine davranışının kabul edilemez olduğu mesajını gönderiyor" dedi. Zarif'e yönelik yaptırımlar İran Dışişleri Bakanının ABD'deki malvarlığının dondurulmasını kapsıyor. Zarif'e seyahat vizesi verilmesi konusunda ise kararın başvuru bazında alınacağı duyuruldu. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi Eylül ayında New York'ta toplanacak.

Zarif: Beni tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim

Zarif, ABD'nin kararına Twitter üzerinden paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Zarif, yaptırımın kendisini etkilemeyeceğini söyledi. "Kararın benim ve ailemin üzerinde bir etkisi yok. İran dışında bir malvarlığım ya da tasarrufum yok" diyen Zarif, "Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.   

ABD, 24 Haziran'da aldığı kararla Hamaney'in de aralarında olduğu üst düzey İranlı yetkililere yönelik yaptırım kararı almıştı.

Muafiyet sürecek

Öte yandan Trump yönetimi İran'la sivil nükleer işbirliği içerisindeki ülkelere yönelik yaptırım muafiyetini uzatma kararı aldı. Karar çerçevesinde Avrupa'dan, Rusya'dan ve Çin'den şirketlerin İran'daki nükleer faaliyetlerine yönelik muafiyet 90 gün süre ile uzatıldı.

ABD ve İran arasında gerginlik, Trump'ın Tahran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan Washington'ı tek taraflı olarak çekmesinin ardından tırmanmaya başladı. Trump, kısa bir süre sonra Tahran'a yönelik ABD yaptırımlarını da tekrar devreye sokmuştu.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının Haziran ayında İran tarafından düşürülmesi iki ülke arasında gerginliğin daha da tırmanmasına neden olmuştu. Olay sonrası yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı hazırlığı içerisine girdiklerini ancak operasyondan son anda vazgeçtiğini duyurmuştu.

rtr,dpa/ÖA,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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