 ABD′den yedi Rus ajana siber saldırı davası | DÜNYA | DW | 04.10.2018

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DÜNYA

ABD'den yedi Rus ajana siber saldırı davası

ABD Adalet Bakanlığı, bilgisayar korsanlığı yaparak bilgi çaldıkları gerekçesiyle yedi Rus ajanına dava açtı. ABD'nin hamlesi, İngiltere ve Hollanda'nın Rusya'ya yönelik siber saldırı iddiaları sonrası geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yedi Rus vatandaşı hakkında, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU adına çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlara karşı hackerlık (bilgisayar korsanlığı) faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle hukuki işlem başlattı. ABD'nin bu adımı, İngiltere ve Hollanda'nın Moskova'ya karşı benzer suçlamalar yöneltmesinin ardından geldi.

Hollandalı yetkililer bugün Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) karşı bir Rus siber saldırı girişimini önlediklerini açıklarken, erken saatlerde de İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, GRU'yu dünya genelinde siber saldırılar düzenlemekle suçlamıştı.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Rus askeri istihbarat örgütü GRU’yu dünya genelinde siber saldırılar düzenlemekle suçladı. (04.10.2018)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'de geçen Mart ayında kızıyla birlikte zehirlenen eski çifte ajan Sergey Skripal için "şerefsiz" ve "vatan haini" dedi. (03.10.2018)

ABD, Rus şirket ve vatandaşlarını hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımları "temelsiz" olarak niteledi. (21.08.2018)

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rusya'yı eleştiren açıklamalar yaptı. Coats, Rusya'yı siber saldırılarda "en saldırgan yabancı aktör" diye tanımladı. (15.07.2018)

ABD, Rusya’ya yaptırımlar kapsamında Rus ordusuna ve Rusya’dan S-400 aldığı için Çin ordusuna yaptırım uygularken, ABD’li yetkililer bu yaptırımların aynı zamanda başka ülkelere mesaj niteliğinde olduğunu belirtti. (21.09.2018)

Hunt açıklamasında, GRU'nun Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Ukrayna ulaşım ağı ve 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediğini tespit ettiklerini belirtmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan gözdağı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Güvenlik'ten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John Demers, OPCW, FIFA ve WADA ile ABD nükleer enerji şirketi Westinghouse'a karşı düzenlenen siber saldırıları doğruladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demers, "Rusya ve onun gibi kötü niyetli ve normları bozucu siber faaliyetler yürüten devletler, ABD ve müttefiklerinin bu tip davranışları engellemeye, bozmaya ve bunlardan caydırmaya devam edeceğini anlamalıdır" ifadesini kullandı.

ABD'nin suçladığı yedi Rus vatandaşına seslenen Demers, "Bu davadaki sanıklar adaletin çok sabırlı olduğunu, erişiminin yüksek, hafızasının da uzun olduğunu bilmeli" uyarısında bulundu.

Birçok alanda suçlanıyorlar

Demers, siber saldırı kurbanlarının özel bilgilerine ve çalıştıkları alanlardaki hassas bilgilere erişilmesi amacıyla izinsiz bir şekilde bilgisayar ağlarına sızıldığını kaydederken, bu yedi zanlının "kara para aklama", "bitcoin gibi sanal para birimi kullanma" ve "kimlik hırsızlığı" ile suçlandığını belirtti.

İngiltere ve ABD Nisan ayında Rusya'nın finanse ettiği bilgisayar korsanlarının küresel bir siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya'dan karalama tepkisi

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD'nin yönelttiği suçlamaları "sahte" sözleriyle nitelendirdi ve yapılanların "Rusya'yı gayrimeşrulaştırma gayreti" olduğunu söyledi.

Kosaçev, tıpkı Batı'nın Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi KGB'yi bir korku kaynağı olarak görmesi gibi, GRU'yu da onun bir modern karşılığı olarak seçtiğini ifade etti.

DW,rtr,AFP,AP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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