 ABD′den Venezuela′ya yaptırım kararı | DÜNYA | DW | 01.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ve Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararlarının alındığını açıkladı.

Venezuela'da güvenlik görevlileri Merkez Bankası'na külçe altın taşıyor. ABD Venezuela'nın altın ticaretine yaptırım uygulama kararı aldı

Venezuela'da güvenlik görevlileri Merkez Bankası'na külçe altın taşıyor. ABD Venezuela'nın altın ticaretine yaptırım uygulama kararı aldı

ABD'nin Venezuela ve Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldığı bildirildi. Venezuela'nın altın ticaretini engellemek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararname, ABD vatandaşlarının Venezuela ile altın ticareti yapmasını yasaklıyor.

Konuyla ilgili Perşembe günü açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kararname ile ABD'deki kişi ve kuruluşlar için Venezuela'dan yapılacak "yozlaşmış ve aldatıcı" altın satışlarının yasaklandığını açıkladı. Bolton, "Maduro rejimi bu sektörü yasa dışı faaliyetlerini finanse edebilmek, kasasını doldurabilmek ve kriminal grupları desteklemek için bir kale olarak kullandı" dedi.

Daha önce, Amerikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yasa dışı bir şekilde en az 21 tonluk altını ABD yaptırımlarından kurtulmak amacıyla Türkiye'ye ihraç ettiğini ve bu yolla ülke ekonomisini çöküşten kurtarmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Nikaragua'ya mesaj

Bolton, ayrıca, İçişleri Bakanlığının Küba ordusu ve istihbaratına bağlı yirmiyi aşkın kuruluşu finansal işlem yasağı kapsamına aldığını açıkladı. ABD, bu yolla Küba ordusunun, güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin dolar elde etmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bolton konuşmasında Nikaragua'ya da mesaj verdi. Bolton, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı Nisan ayından bu yana kendisine karşı düzenlenen ve 300 kişinin öldüğü protestolardan sorumlu tuttu. "Nikaragua'da özgür, adil ve erken seçimler gerçekleşmelidir" diyen Bolton, aksi halde ülkenin Venezuela ve Küba gibi ABD yaptırımlarına maruz kalacağını söyledi.

BM'den Küba ambargosu kararı

Bolton'ın açıklamalarıyla aynı gün Birleşmiş Milletler'den de bir Küba kararı geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Perşembe günü ABD'nin Küba yaptırımlarına son vermesini talep eden bir tasarıyı oy çokluğu ile kabul etti. Küba'ya yönelik ambargoları kınayan ve ambargonun kaldırılmasını talep eden karar, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun 189 üyesi tarafından desteklendi.

Oylamada sadece ABD ve İsrail ambargonun kaldırılmasını talep eden karar tasarısı aleyhinde oy kullanırken, Moldova ve Ukrayna ise çekimser kaldı. İlk defa 1962 yılında uygulamaya başlanan ambargoların kaldırılması için şimdiye kadar 27 BM Genel Kurul kararı alındı.  

AP,AFP/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

NYT: ABD Venezuela’da darbe için askeri yetkililerle görüştü

New York Times ABD hükümetinin Venezuela askeri yetkilileriyle darbe yapılması için gizlice görüştüğünü iddia etti. Beyaz Saray "demokrasi isteyen tüm Venezuelalılarla" görüşüldüğünü açıklamakla yetindi. (09.09.2018)  

Latin Amerika'da kriz: Venezualılar kaçıyor

Ülkesinden kaçan Venezuelalıların sayısı artıyor. Brezilya gibi komşu ülkeler ise karşı karşıya kaldıkları mülteci akınına karşı çözüm arıyor. (23.08.2018)  

İspanya'ya iltica başvurusu yapan Venezuelalılarda büyük artış

Ülkelerindeki ekonomik darboğazdan kaçan Venezuelalıların Avrupa ülkelerine sığınma başvuruları artış gösterdi. Başvuru sayısında başı İspanya çekiyor. (30.08.2018)  

Benzer içerik

Venezuela'da zenginler alışverişi dolarla yapıyor 01.11.2018

Enflasyonun yüzde 1 milyonu bulduğu Venezuela’da halkın bir kısmı değeri giderek yok olan ulusal para birimi Bolivar yerine ABD Doları kullanmaya başladı. Ürünlerin yalnızca dolar cinsinden fiyatlandırıldığı mağazalar Venezuela şehirlerinde giderek yayılıyor. Ancak bu mağazaların müşterileri de kendi işinde yine dolarla ödeme kabul eden zengin kesim.

Reisepass USA

Hangi ülkeler doğuştan vatandaşlık veriyor? 01.11.2018

Donald Trump, topraklarında doğan herkese vatandaşlık veren tek ülkenin ABD olduğunu savunarak bu uygulamayı kaldıracağını söylemişti. Ancak başka ülkeler de yabancılara doğuştan vatandaşlık hakkı tanıyor.

Präsident Donald Trump nimmt an einem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen teil

Trump’tan Türkiye’ye İdlib teşekkürü 26.09.2018

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Trump, İdlib mutabakatındaki çabaları için Türkiye’ye teşekkür etti. Venezuela'daki siyasi duruma da değinen Trump, "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mısır ordusu

Mısır’da altı Arap ülkesinden ortak askeri tatbikat

Altı Arap ülkesinin kara, deniz ve hava birliklerinin Mısır’da ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi. Mısır'daki El Ahram gazetesi tatbikatın “şu ana kadarki en büyük Arap askeri tatbikatı” olacağını belirtti. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 