ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya tam destek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görüştüğü Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'ya Başkan Donald Trump'ın "yüzde yüz" kendisinin desteklediğini söyledi. Pence, "Barışçıl bir şekilde demokrasiye geçişi umut ediyoruz. Ancak Başkan Trump çok açık: bütün seçenekler masada" diye konuştu. Ancak Pence Venezuela'ya yönelik olası bir askeri operasyon sinyali vermedi.

Pence ve Guaido Venezuela krizine çözüm bulmak için 2017'de Latin Amerika ülkeri tarafından oluşturulan Lima Grubu'nun toplantısı için Bogota'da bulunuyor. Pence zirvede yaptığı konuşmada, Venezuela'daki Nicolas Maduro yönetimine karşı daha fazla ekonomik ve siyasi yaptırım çağrısında bulundu. Pence, "Venezuela'nın uzun süredir devam eden kabusunun biteceği gün yakındır" dedi. Pence, Venezuela'dan kaçanların sığındığı komşu ülkelere de göç dalgasıyla başa çıkabilmeleri adına 56 milyon dolar değerinde yardım vaadinde bulundu.

Muhalif lider Guaido ise, Maduro'ya müsamaha göstermenin bütün Amerika kıtası için tehdit olduğunu belirtti.

Venezuela'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda can kaybına yol açmıştı.

Liderlerden barışçıl çözüm çağrısı

Zirvede konuşan askeri seçeneğe karşı çıkarak diyalog yoluyla çözüm önerdiler. Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela uluslararası toplumun baskısının sonuç vermesini umduğunu söyledi. Maduro müttefiki Bolivya lideri Evo Morales de barışçıl bir çözüm aranması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği'nden de askeri operasyona karşı bir açıklama geldi. Brüksel'de konuşan AB Dış Politika Sözcüsü Maja Kocijancic barışçıl siyasi ve demokratik bir çözüme, Venezuelalıarın kendisinin bulacağı bir çözüme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Derin bir ekonomik ve siyasi kriz içinde olan Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido arasındaki iktidar savaşı yaşanıyor. Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından meşru devlet başkanı olarak tanınan Guaido, hükümeti insani yardımların ülkeye girişine izin vermeye çağırıyor.

Maduro, ABD işgali için bir bahane olarak nitelendirdiği yardımların ülkeye girişini engellemek için ülkenin Kolombiya ve Brezilya ile arasındaki sınır kapılarının bir bölümünü kapatmıştı. Cumartesi günü Brezilya-Venezuela sınırı yakınlarında yardımların ülkeye sokulmasını talep eden sivillerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az dört kişi ölmüş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

AP,AFP/GY,ÖA

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