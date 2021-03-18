 ABD′den Ukrayna′ya Rusya′ya karşı destek açıklaması | DÜNYA | DW | 01.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'den Ukrayna'ya Rusya'ya karşı destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile yaptığı görüşmede "Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını" söyledi.

Donetsk'te bir Ukrayna askeri

Donetsk'te bir Ukrayna askeri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Blinken, Ukraynalı mevkidaşına "Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısısında" Washington'un "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini" sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında Kırım'ın 2014 yılındaki ilhakı ve Moskova'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçı isyancılara destek vermesi nedeniyle siyasi kriz yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Blinken'ın Ukrayna'nın doğusundaki durumdan dolayı Kuleba'ya endişelerini dile getirdiği ve yakın zaman önce hayatını kaybeden dört Ukrayna askeri için başsağlığı dilediği belirtildi.

Ukrayna ordusu 26 Mart tarihinde dört askerin Rus güçlerin Donbas bölgesinde düzenlediği bir havan topu saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu gelişme, geçen yılın temmuz ayından bu yana ateşkesin sürdüğü bölgede kayıtlara geçen en büyük kayıp olmuştu.

Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükseliyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Komçak Salı günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki askeri güçlerini takviye ettiğini açıklamış ve bunun ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Kremlin'den bir gün sonra yapılan açıklamada da Doğu Ukrayna'da gerilimin artmasından dolayı endişe edildiği ve Ukrayna yönetiminin Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerle çatışmaları yeniden başlatmasından kaygı duyulduğu belirtilmişti.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü John Kirby de dün gazetecilere bir açıklama yaptı. Kirby ABD hükümetinin Ukrayna'nın doğu sınırında konuşlu Rus birliklerinin hareketlerinden haberdar olduğunu söyledi. Bu bilgilerin Ukrayna ordusundan alındığını söyleyen Kirby detay vermedi. Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın arabuluculuğuyla Temmuz 2020'de sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini belirten Kirby dört Ukrayna askerinin öldüğü saldırıdan da Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya bölgedeki askeri varlığını reddediyor.

Reuters, AP / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

G7'den Rusya'ya: Kırım'ın ilhakını tanımayacağız

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin yedinci yıldönümünde G7'den yapılan açıklamada Rusya kınanarak ilhakı meşrulaştırma çabalarının kabul görmeyeceği vurgulandı.  

Benzer içerik

Ukraine Russland Krim-Krise 05.03.2014

G7'den Rusya'ya: Kırım'ın ilhakını tanımayacağız 18.03.2021

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin yedinci yıldönümünde G7'den yapılan açıklamada Rusya kınanarak ilhakı meşrulaştırma çabalarının kabul görmeyeceği vurgulandı.

Alexei Nawalny | russischer Oppositionspolitiker

Rus muhalif lider Navalni açlık grevine başladı 01.04.2021

Hapiste bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni doktor ve ilaç hakkının engellendiği gerekçesiyle açlık grevine başladı.

Symbolfoto Verhältnis USA EU

AB ve ABD’den dış politikada işbirliği mutabakatı 25.03.2021

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinde Türkiye ele alındı, özellikle Çin ve Rusya odaklı işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Aleksey Navalni

Rus muhalif lider Navalni açlık grevine başladı

Hapiste bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni doktor ve ilaç hakkının engellendiği gerekçesiyle açlık grevine başladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  