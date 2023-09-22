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ABD'den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık askeri yardım

22 Eylül 2023

Beyaz Saray'da Zelenskiy'i ağırlayan Biden, gelecek hafta Ukrayna'ya Abrams tankları gönderileceğini açıkladı. Yardım paketi ek hava savunma ekipmanları ile tanksavar silahlar içeriyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e desteğini yineledi Fotoğraf: Evan Vucci/AP/picture alliance

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.

Zelenskiy ile iki saat görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Sayın Başkan, yanınızdayız, yanınızda kalacağız" ifadelerini kullanan Biden, "Gelecek hafta Ukrayna'ya Amerikan yapımı ilk Abrams tankları gönderilecek" bilgisini paylaştı.

Zelenskiy de Biden'in açıkladığı yeni askeri yardım paketine teşekkür ederek, "Tam da şu anda askerlerimizin ihtiyaçlarını içeriyor" dedi.

Pakette ek hava savunma ekipmanları var

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna'ya, Savunma Bakanlığı'nın envanterinde yer alan 128 milyon dolar değerinde askeri malzeme gönderilecek. Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 197 milyon dolarlık silah ve teçhizat sağlayacak. Pentagon'dan yapılan açıklamada ise toplam 325 milyon dolarlık yardım paketinin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında acil ihtiyaçlarını karşılayacak ek hava savunma ekipmanları, topçu mermileri, tanksavar silahlar ve diğer askeri malzemeleri içerdiği belirtildi. Ancak pakette, Ukrayna'nın istediği ATACMS tipi 300 kilometre menzilli füzeler yer almadı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy el sıkışıyor
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi sonrasında yeni yardım paketini açıkladıFotoğraf: Drew Angerer/Getty Images

Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden biri olan ABD, bugüne kadar Ukrayna'ya 43 milyar doları aşan değerde askeri yardım gönderdi. 

Ukrayna'ya yardımlara Cumhuriyetçiler itiraz ediyor

Bu arada ABD'de Ukrayna'ya yapılması planlanan yeni yardımlar muhalefetin itirazlarına neden oluyor. Başkan Biden'in Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlanması için 24 milyar dolarlık ek fon talebine Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler karşı çıkıyor. Özellikle partinin muhafazakâr kanadı, bu paranın sınırların korunması gibi alanlarda ABD'de kullanılması gerektiğini savunuyor.

Basın toplantısında Cumhuriyetçilerin tutumunun nasıl aşılacağı ile ilgili soruya Biden, "ABD Kongresi'nin sağduyusuna güveniyorum. Başka bir seçenek yok" şeklinde yanıt verdi.

Biden, Zelenskiy ile görüşmede askeri yardımların yanı sıra Karadeniz'de Rusya'nın ablukasına rağmen Ukrayna'nın tahıl ihracatını sürdürebilmesi ve komşu Polonya ile gerginliğin aşılabilmesi için somut adımlar atılmasında da mutabık kaldıklarını belirtti. Biden bu somut adımların ne olacağına dair ise bilgi vermedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau uçak merdiveninin yanında tokalaşıyor. Ortalarında Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska duruyor - (21.09.2023)
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'yı Kanada Başbakanı Justin Trudeau karşıladıFotoğraf: Justin Tang/The Canadian Press via AP/picture alliance

Zelesnkiy Kanada'ya gitti

Zelenskiy, geçen yıl Aralık ayında ABD'yi ziyaret ederek Kongre'de bir konuşma yapmıştı. Zelenskiy'nin o dönemdeki ABD ziyareti, Rusya'nın savaşı başlattı 24 Şubat 2022'den sonra yaptığı ilk yurt dışı gezisi olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için geçen hafta ABD'ye giden Zelenskiy, Washington'daki temaslarının ardından Kanada'ya geçti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından karşılanan Zelenskiy'nin Kanada'dan da silah yardımı talebinde bulunacağı tahmin ediliyor. Trudeau ise Kanada'nın Ukrayna'ya, "gerektiği sürece" destek vereceği taahhüdünde bulundu.

 

AFP,rtr / JD,ET

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