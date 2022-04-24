ABD’den Ukrayna’ya üst düzey ziyaret

Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı başlattığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez ABD’li üst düzey iki temsilci; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin Kiev’e gidiyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları yoğunlaşırken Ukrayna bugün savaşın başlamasından bu yana ilk üst düzey Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temsilcilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Llyod Austin’in başkente Kiev’e geleceğini duyurdu. Ukrayna lideri, ABD’li temsilcilerle Ukrayna’ya silah yardımının konuşulacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna‘ya 800 milyon dolar savunma yardımı yapacaklarını duyurmuştu. Bu paketin, SİHA, obüs top sistemi, tanksavar ve mermileri içerdiğini belirtmişti.

Washington, daha önce de Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık savunma yardımı kararı almıştı. O pakette de topçu bataryaları, top mermisi, askeri helikopter gibi silah yardımları yer almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy verilen silahlar için teşekkür ederken, ülkesinin Rusya'ya karşı ağır ve güçlü silahlara ihtiyaç duyduğunun altını çizdi ve bunların da verilmesini talep etti. Zelenskiy ayrıca güvenlik koşullarının izin vermesi halinde ABD Başkanı Joe Biden’ın de ülkesini ziyaret etmesini umduğunu vurguladı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, haftalardır bütün Batılı ülkelere ağır silah vermeleri yönünde çağrılarda bulunuyor. Ancak Batılı ülkeler doğrudan ağır silahlar verilmesinin NATO’yu savaşa müdahil edebileceği ve Rusya'yı nükleer silahlar kullanmaya sevkedebileceği endişesiyle bunu reddediyor.

Ukrayna, özellikle de Almanya'ya ağır silahlar vermesi için baskı yapıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temkinli tutumu nedeniyle ülkesinde şu sıralar yoğun baskı altında. Önümüzdeki hafta Almanya Federal Meclisi'ne ağır silahlar yollanması yönünde önergeler sunulması, kabulü halinde Scholz'un güven krizi yaşayabileceği yorumları yapılıyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres'in önce Moskova'ya gidecek olmasını eleştirdi Fotoğraf: Xie E/XinHua/dpa/picture alliance

Zelenskiy’den Guterres'e eleştiri

Ukrayna lideri Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in yarın başlayacağı Moskova ve Kiev rotalı ziyaretini de eleştirdi. Zelenskiy, Guterres'in gezisinin sıralamasının "adaletsiz ve mantığa aykırı" olduğunu söyleyerek, "Önce Moskova'ya akabinde Kiev'e gelmesi yanlış" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres Salı günü önce Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Daha sonra Ukrayna’ya geçerek başkent Kiev’de Ukrayna lideri Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelecek.

Kiev-Moskova temaslarından önce ise BM Genel Sekreteri'nin Türkiye'ye gideceği bildirildi. Guterres 25 Nisan Pazartesi günü Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

AFP/ETO,HT