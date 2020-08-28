 ABD’den ″tansiyonu düşürün″ çağrısı | DÜNYA | DW | 02.09.2020

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DÜNYA

ABD’den "tansiyonu düşürün" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Yunanistan’a çağrıda bulunarak, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve yetki alanları konusunda yaşanan gerilimin düşürülmesini talep etti.

Arşiv - Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapan Yunanistan, İtalya, Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait savaş gemileri (26-28.08.2020)

Arşiv - Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapan Yunanistan, İtalya, Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait savaş gemileri (26-28.08.2020)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları ve deniz hukuku konusunda yaşanan gerilimi düşürmelerini istedi.

Pompeo yaptığı açıklamada, "Herkesten tansiyonu düşürmek için çekilmelerini ve diplomatik müzakerelere başlamalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüştüğünü belirten Pompeo, "Bölgede askeri tansiyonu artırmak faydalı değil. Bundan sadece olumsuz şeyler çıkar" dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının kimin deniz yetki alanında olduğu ile ilgili derin bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları arama faaliyetlerinde bulunurken, Yunanistan Oruç Reis’in çalışmalarını yürüttüğü alanların kendi yetki sahasında olduğunu iddia ederek, Türkiye’den gemisini bu sulardan çekmesini istiyor. Türkiye ise bu iddiayı reddederek, Oruç Reis’in faaliyetlerini sürdürdüğü bölgenin, Türk yetki alanı içerisinde bulunduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak askeri tatbikat yapmış; Türkiye de, Türk ve ABD savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra ettiklerini açıklamıştı.

Gerginliği çözme çabaları

Öte yandan Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları nedeniyle yaşanan gerilimde arabuluculuk rolü üstlenmiş durumda. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için geçtiğimiz hafta, önce Atina ardından da Ankara'da temaslarda bulunmuştu. 

AB'ye üye 27 ülkenin dışişleri bakanları geçen hafta bir araya gelerek bölgede Türkiye'yle yaşanan gerginliği görüşmüş, görüşmenin ardından Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin diplomatik yollardan çözülememesi halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği mesajı verilmişti.

AFP / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Erdoğan Yunanistan ve AB'ye çıkıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerilimde Yunanistan ve AB'ye çıkışarak "biz artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi. Çavuşoğlu da Yunanistan'ı Türkiye'yi kışkırtmakla suçladı.  

Yunanistan: Türkiye 19'uncu yüzyıldaki gibi bir politika izliyor

Yunanistan, Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma planlarına tepki gösteren Türkiye'ye yanıt verdi. Enerji Bakanı Hacidakis, "Ege'nin karşı tarafındaki megalomani ve kendini beğenmişlik kötü bir akıl hocası" dedi.  

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