 ABD′den Türkiye′ye yaptırım uyarısı | DÜNYA | DW | 11.11.2019

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DÜNYA

ABD'den Türkiye'ye yaptırım uyarısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın buluşması öncesinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, S-400'lerden vazgeçmezse Türkiye'ye yaptırım ihtimali bulunduğu mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alma konusundaki adımından ABD'nin hâlâ "büyük rahatsızlık duyduğunu" söyledi. CBS televizyonunda yayınlanan "Face the Nation" programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan O'Brien "NATO'da S-400'lerin yeri yok" diye konuştu. O'Brien "NATO bünyesinde bu tip önemli Rus askeri alımlarının yeri yok. Bu, Erdoğan Washington'a geldiğinde Başkan Trump'ın kendisine açık bir şekilde vereceği bir mesaj olacak" dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Türkiye Rus yapımı S-400'lerden vazgeçmezse Amerikan Kongresi'ndeki her iki kanattan da destek gören yaptırımlarla karşı karşıya kalmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. O'Brien bu bağlamda Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na (CAATSA) gönderme yaptı. ABD'de 2017 yılında yürürlüğe giren yasa ile Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulanıyor. Yasa diğer ülkeleri de bu üç ülkeyle işbirliği yapmaması konusunda uyarıyor.

Robert O'Brien öte yandan ABD'nin Türkiye'nin NATO bünyesinde kalması için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

Erdoğan-Trump buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın 13 Kasım Çarşamba günü bir araya gelmesi ve ikili görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump Perşembe günü ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

ABD, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasına Amerikan Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçaklarının güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. ABD ve F-35 savaş uçağına sahip diğer NATO müttefikleri, Rus S-400 füze savunma sisteminin bu şekilde F-35'leri nasıl tespit ve takip edebileceğini öğrenmesinden ve gelecekte Rus yapımı silahlara karşı daha savunmasız hâle gelmesinden endişe duyuyor.

AP,dpa/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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