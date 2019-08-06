 ABD′den Türkiye′ye Suriye uyarısı: Tek taraflı askeri müdahale kabul edilemez | DÜNYA | DW | 06.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'den Türkiye'ye Suriye uyarısı: Tek taraflı askeri müdahale kabul edilemez

Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon açıklamasına ilişkin Pentagon’dan uyarı geldi. ABD Savunma Bakanı bölgeye yönelik tek taraflı bir müdahalenin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyinde Kürtlere karşı düzenlenecek tek taraflı bir müdahaleden kaçınılması yönünde uyardı. Washington'ın açıklamasında YPG'yi elimine etmeye yönelik bir askeri harekâtın kabul edilemez olduğu belirtilerek böylesi bir girişimi engellemek için müzakerelerin başlatılabileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Yapmaya çalıştığımız şey (Türkiye’nin) endişelerini gidermeye yönelik bir yol izlemek ve bunu başaracağımızdan eminim… Hedefimiz tek taraflı müdahalelerin önüne geçmek" diye konuştu.

Erdoğan: Milli menfaatlerimizi savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız" ifadelerini kullandı.

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) Suriye sınırının tüm terör unsurlarından temizleneceği belirtilerek "barış koridoru" inşası için kararlı olunduğuna vurgu yapıldı. (30.07.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeye operasyon düzenleyeceğini söyledi. (04.08.2019)

ABD'den "bir müttefike yakışan adımları atmasını beklediklerini" belirten Erdoğan, "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez" dedi.

Erdoğan, "Fırat ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeye operasyon gerçekleştireceğini açıklamıştı.

"Ankara Washington'ın önerisini reddetti" iddiası

ABD’li yetkililer ile Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye yönelik Ankara’da düzenlenen görüşmeler devam ediyor.

İki ülke arasında konuya ilişkin görüş ayrılıkları bir süredir gündemde. Washington Post gazetesi, ABD'nin Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna olası bir askeri harekat düzenlemesinin önüne geçmek için 15 kilometrelik güvenli bölge oluşturulmasını önerdiğini öne sürmüştü. Gazetenin haberinde Trump yönetiminin son çabasına Ankara'nın olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.

DW,AFP, AA/SÖ, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Kommunalwahlen Recep Tayip Erdogan Rede in Istanbul

Erdoğan'dan Suriye'ye üçüncü operasyon sinyali 06.08.2019

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için müzakereler sürerken Erdoğan'dan bölgeye operasyon sinyali geldi. Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci yakında farklı aşamaya geçireceğiz" dedi.

Türkei - Nationaler Sicherheitsrat trifft sich unter Präsident Erdogan

MGK toplantısında "güvenli bölge" mesajı 30.07.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) Suriye sınırının tüm terör unsurlarından temizleneceği belirtilerek "barış koridoru" inşası için kararlı olunduğuna vurgu yapıldı.

James Jeffrey und Hulusi Akar

ABD: Güvenli bölge görüşmeleri devam edecek 24.07.2019

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin Ankara temaslarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, görüşmelerin, bundan sonra da sürdürülmesinin arzu edildiği ifade edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hindistan bölgeye on binlerce asker gönderdiğini açıkladı

Pakistan'dan Keşmir'e müdahale mesajı

Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünü kaldırma hamlesi sonrası Pakistan'dan sert açıklamalar geliyor. Pakistanlı generaller, Keşmirlilerin yanında olduklarını ve her türlü adımı atabileceklerini ifade etti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  