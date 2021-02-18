ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri elinizde tutmayın

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'leri elinde tutmama konusundaki çağrısını yineledi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Salı günü Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler ve F-35 projesinden çıkartılmasına yönelik siyasette bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye'ye S-400'lerin teslimat sürecini devam ettirmeme çağrımızı yineliyoruz. Bunların F-35'ler ile uyumlu olmadığını düşünüyoruz ve programdan çıkartılan Türkiye'nin bu durumu devam edecek. Bunları elinde tutmama çağrısını yineliyoruz" şeklinde konuştu.

Kirby sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin son 10 yıl içinde ABD'den Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı olmasına rağmen, bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'ü tercih ettiğini hatırlatmak isterim."

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Şubat ayı başında da Türkiye'ye S-400'leri elinde tutmama çağrısı yapmıştı. Kirby, S-400 hava savunma sistemi satın alma kararının Türkiye'nin "ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleri ile uyuşmadığını" söylemişti.

Ne olmuştu?

Türkiye eski Başkan Barack Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlamaması üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar vermişti. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri elde edilebileceği endişeleri ile Batılı müttefiklerinin itirazlarına rağmen, Türkiye 2,5 milyar dolara S-400'leri satın almıştı.

S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı alan Washington, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracatı yasaklamıştı. Ayrıca Türkiye, F-35 savaş uçakları programından çıkartılmıştı. Geçen hafta Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmek için ABD'li lobi şirketi Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ile anlaştığı ortaya çıkmıştı. Türkiye ABD'li firmaya altı ay sürecek işbirliği için hizmetleri karşılığında 750 bin dolar ödeyecek.

DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe