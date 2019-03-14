ABD'den Türkiye'ye S-400'ler için NATO uyarısı

Türkiye'nin, ABD'nin tepkisine rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma hazırlığında olması Ankara-Washington hattında gerginliği tırmandırıyor. Reuters haber ajansının haberine göre, ABD'li üst düzey yetkililer, isimlerinin yayımlanmaması kaydıyla bir grup gazeteciye yaptıkları açıklamalarda, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma planıyla ilgili uyarılarını yineledi.

Yetkililer, Türkiye'nin S-400 satın almasının NATO'dan çekilmesi anlamına gelmediğini ancak bu durumun sadece ticari bir karar olarak değil, bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li yetkililerden biri, "Hem Türkiye'nin NATO ittifakına katkısının hem de (Türkiye ile NATO arasındaki) ikili ilişkinin kesintisiz ve etkilenmeden sürmesini sağlamak için bir dizi seçenek üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Yetkili, "(S-400 nedeniyle) F-35 üzerinden ABD'ye ve NATO müttefiklerine yönelik risk, iki sistemin birlikte yerleştirilemeyeceği kadar ciddi" diye ekledi.

Erdoğan: Geri adım söz konusu değil

ABD, S-400'lerin NATO hava savunma sistemiyle entegre edilemeyeceği gerekçesiyle Ankara'yı birçok defa uyarmıştı. Ancak ABD'nin uyarılarına rağmen Rus füze sistemini almakta kararlı görünen ve Rusya'ya hâlihazırda bir ödeme yapmış olan Türkiye, S-400'lerden vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Perşembe akşamı Show TV, Bloomberg HT ve HaberTürk TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak, "Biz bu işi bitirdik. Bizim buradan geri adım atmamız söz konusu değil. Buradaki ortak üretim, teknoloji transferi ve maliyet konularını da ilgilendiren çeşitli kriterlerimiz olduğunu defaatle kamuoyuyla paylaştık" dedi.

Pentagon geçen hafta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması hâlinde ABD'den Patriot füze sistemi ve F-35 savaş uçakları alamayacağını belirtmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kasım'da F-35'lerin Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bir takım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor" şeklinde konuşmuştu.

Washington, Türkiye'yi S-400 yerine ABD yapımı Patriot savunma sistemi almaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak Türkiye ABD'nin bu konuda geç kaldığını savunuyor. Erdoğan dün yaptığı açıklamada ABD'yi bu nedenle eleştirirken, "Geçmişte biz Patriotlar noktasında ABD'den bunu istedik ama onlar bize 'Kongre müsaade etmiyor' dediler, vermediler" dedi. ABD'nin tutumu üzerine Rusya'dan S-400 almaya yöneldiklerini ifade eden Erdoğan, "Rusya ise olumlu bir yaklaşım sergiledi. Biz de kararlı adımlarla bu konuda adımımızı attık. Gerek faiz oranları noktasında, gerek kredi temininde, gerek ortak üretim noktasında Rusya'nın bize yaklaşımı çok çok olumluydu. Bundan dolayı da adım attık. Hem 'erken teslim' dediler, bunu da Temmuz'a çektiler" diye ekledi.

Reuters'a konuşan ABD'li üst düzey yetkililer, Washington'ın Türkiye'ye Patriot sistemi satma teklifinin geçerli olduğunu ve taraflar arasında bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Habere göre, Patriot füze kalkanı sisteminin 3,5 milyar dolara satışı için resmi teklif yapan Washington'ın, Ankara'ya tanıdığı süre Mart ayı sonunda dolacak.

DW,rtr/CÖ,DÇÜ

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