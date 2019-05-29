 ABD′den Türkiye’ye S-400 uyarısı | DÜNYA | DW | 30.05.2019

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DÜNYA

ABD'den Türkiye’ye S-400 uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Türkiye’nin S-400 sevkiyatını tamamlaması halinde yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı. Ortagus, ABD’nin konuya ilişkin pozisyonunu değiştirmediğini vurguladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin "olumsuz sonuçlarla karşılacağı" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Washington'da düzenlendiği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin bir soru yöneltildi.

Sözcü Ortagus, soruya verdiği yanıtta ABD’nin pozisyonunun değişmediğine dikkat çekti. Ortagus, "Türkiye S-400'lerin teslimatını tamamlarsa, çok etkin ve çok olumsuz sonuçlarla karşılacak" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu olumsuz sonuçların "F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını" olacağını söyledi.

Kısa adı CAATSA olan ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası, Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Ortagus, NATO müttefiki olan Türkiye IŞİD’e karşı mücadelesini takdir ettiklerini ve "Türk hükümeti ile işbirliğine" devam etmek istedikleri vurguladı.

ABD, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı çıkıyor. S-400 konusu Ankara ile Washington arasında gerilim yaratmasına rağmen, Türk hükümetinden S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağı yönünde açıklamalar geliyor. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerin teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda geleceğini açıklamıştı. Akar, "Süreç başladı" demişti.

DW,AFP/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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