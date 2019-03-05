 ABD′den Türkiye′ye S-400 uyarısı | TÜRKİYE | DW | 06.03.2019

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TÜRKİYE

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan S-400 savunma sistemini alması halinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satma kararının gözden geçirileceğini açıkladı.

S-400 füze savunma sistemi

S-400 füze savunma sistemi

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması durumunda yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.  ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması halinde Türkiye ve ABD arasındaki F-35 programının yeniden değerlendirileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino açıklamasında, "Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirileceği ve gelecekteki diğer muhtemel silah satışlarını riske sokacağı konusunda açıkça uyardık" ifadesini kullandı.

NATO üyesi Türkiye'nin, birlik üyesi olmayan Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alacak olması ABD ile ilişkilerde gerginlik yaratıyor.

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgenaral Curtis M. Scaparrotti de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmaması gerektiğini söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, 55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki göstermişti. "Bazı NATO müttefikleri rakiplerimizden silah satın aldığı sürece sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik" diyen Pence ayrıca, "Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini garanti altına alamayız" demişti.

ABD 100 adet beşinci nesil F-35 savaş uçağını Türkiye'ye satma kararı vermiş, şimdiye kadar sadece 2 adet uçak Türkiye'ye teslim edilmişti. ABD Kongresi geçen yıl gelecek teslimatları geciktirme kararı almıştı.

DW,rtr/MY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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