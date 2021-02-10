 ABD’den Türkiye’ye Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı | DÜNYA | DW | 11.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD’den Türkiye’ye Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye 2017 yılından beri tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı yaptı.

İş insanı Osman Kavala (Foto: Arşiv)

İş insanı Osman Kavala (Foto: Arşiv)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye yaklaşık 3 yıldan fazla bir süredir cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sözcü Kavala'nın devam eden tutukluluğu, davasındaki gecikme ve hakkında açılan davaların birleştirilmesinin "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve demokrasiye zarar verdiğini" belirtti.

Kavala’nın yanı sıra aynı davada yargılanan akademisyen, ABD vatandaşı Henri Barkey’in durumuna da değinen Price, "ABD'nin Barkey hakkındaki haksız dava sürecini endişeyle izlediğini" belirterek, "Dr. Barkey hakkındaki iddianame dayanaksız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

Üç yılı aşkın süredir tutuklu olan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla açılan dava geçen hafta Gezi davasıyla birleştirildi. 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde bulunan Kavala'nın Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verilmiş ancak Kavala, "casusluk" suçundan tutuklanmış ve serbest bırakılmamıştı. Kavala hakkında Gezi davasında verilen beraat kararı da istinafta bozulmuştu. Casusluk" ve "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" davasında Kavala'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) kıdemli uzmanı Henri Barkey de yargılanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2019’da Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğuna hükmederek serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti. Türkiye'nin AİHM kararına uymaması üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kararın uygulanışı ile ilgili denetim süreci başlatmıştı.

ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesi bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Çarşamba günü güncel konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladığı toplantıda da Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde görüşmesini beklediğini söyleyen Price, "(ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ve Türk mevkidaşının (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) önümüzdeki günlerde görüşme, temas kurma fırsatı bulmasını bekliyorum" ifadesini kullandı.

"S-400'ler konusundaki siyasetimiz değişmedi"

Toplantıda Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gerginliğe neden Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri de gündeme geldi. Price gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin S-400 konusundaki "siyasetin" değişmediğini söyledi. Sözcü, "Rus S-400’ler NATO teçhizatı ile uyumlu değil, NATO teknolojisinin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak taahhütleriyle de aykırılık teşkil ediyor" diye konuştu.

Toplantıda Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 füve savunma sistemi hakkında ABD ile bir çalışma grubu kurulmasını önerderek "Girit modelinin" uygulanabileceğine yönelik açıklamaları da gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "Türkiye, uzun bir süredir değerli bir NATO müttefiki... Ortak önceliklerimizi belirleme konusunda işbirliği arayışındayız ve her müttefikimizle olduğu gibi görüş ayrılıklarımızı gidermek amacıyla diyalog kuruyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan Rus S-400 sitemleri için "Girit modelini" gündeme getirmişti. Akar’ın önerdiği Girit modeli sistemin ihtiyaç halinde aktive edilmesini öngörüyor. Akar Yunanistan'ın Girit adasında bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini örnek vererek, "Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" diye konuşmuştu.

AFP,Reuters, DW/HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Danforth: ABD Türkiye’yi sınırlama stratejisi izleyecek

DW Türkçe’ye konuşan Amerikalı uzman Danforth, ABD’nin değişen Türkiye politikaları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.  

ABD'li senatörlerden Biden'e Türkiye mektubu

ABD’de 54 senatör ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdikleri mektupta, insan hakları sicilinini iyileştirmesi için Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.  

Soylu Erdoğan'ı zora mı sokmak istiyor?

Amerikan İlerleme Merkezi Türkiye uzmanı Max Hoffman, İçişleri Bakanı Soylu'nun ABD’nin sert tepkisine yol açan darbe girişimi suçlaması için "Alttan alta Erdoğan'ı zor duruma düşürmeye çalışıyor olabilir" dedi.  

Benzer içerik

Türkei Joe Biden und Recep Tayyip Erdogan Pressekonferenz in Ankara

Danforth: ABD Türkiye’yi sınırlama stratejisi izleyecek 10.02.2021

DW Türkçe’ye konuşan Amerikalı uzman Danforth, ABD’nin değişen Türkiye politikaları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

PK Erdogan und Putin

Rus-Türk ilişkilerinin şifreleri 10.02.2021

Putin ve Erdoğan’ın hedefleri neler? Türkiye ve Rusya hasım mı partner mi? Türkiye'nin ABD ile S-400 krizini çözme girişimlerine Rusya nasıl bakıyor? Uzmanlar yanıtladı.

Russland Raketenabwehr-System S-400

ABD'den Türkiye'ye: S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi 06.02.2021

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerden vazgeçmesi çağrısı yaparak, "duruşumuz değişmedi" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Danforth: ABD Türkiye’yi sınırlama stratejisi izleyecek

DW Türkçe’ye konuşan Amerikalı uzman Danforth, ABD’nin değişen Türkiye politikaları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  