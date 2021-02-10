ABD’den Türkiye’ye Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye yaklaşık 3 yıldan fazla bir süredir cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sözcü Kavala'nın devam eden tutukluluğu, davasındaki gecikme ve hakkında açılan davaların birleştirilmesinin "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve demokrasiye zarar verdiğini" belirtti.

Kavala’nın yanı sıra aynı davada yargılanan akademisyen, ABD vatandaşı Henri Barkey’in durumuna da değinen Price, "ABD'nin Barkey hakkındaki haksız dava sürecini endişeyle izlediğini" belirterek, "Dr. Barkey hakkındaki iddianame dayanaksız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

Üç yılı aşkın süredir tutuklu olan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla açılan dava geçen hafta Gezi davasıyla birleştirildi. 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde bulunan Kavala'nın Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verilmiş ancak Kavala, "casusluk" suçundan tutuklanmış ve serbest bırakılmamıştı. Kavala hakkında Gezi davasında verilen beraat kararı da istinafta bozulmuştu. Casusluk" ve "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" davasında Kavala'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) kıdemli uzmanı Henri Barkey de yargılanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2019’da Kavala'nın haksız yere cezaevinde tutulduğuna hükmederek serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti. Türkiye'nin AİHM kararına uymaması üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, kararın uygulanışı ile ilgili denetim süreci başlatmıştı.

ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesi bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Çarşamba günü güncel konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladığı toplantıda da Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının önümüzdeki günlerde görüşmesini beklediğini söyleyen Price, "(ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ve Türk mevkidaşının (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) önümüzdeki günlerde görüşme, temas kurma fırsatı bulmasını bekliyorum" ifadesini kullandı.

"S-400'ler konusundaki siyasetimiz değişmedi"

Toplantıda Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gerginliğe neden Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri de gündeme geldi. Price gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin S-400 konusundaki "siyasetin" değişmediğini söyledi. Sözcü, "Rus S-400’ler NATO teçhizatı ile uyumlu değil, NATO teknolojisinin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak taahhütleriyle de aykırılık teşkil ediyor" diye konuştu.

Toplantıda Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 füve savunma sistemi hakkında ABD ile bir çalışma grubu kurulmasını önerderek "Girit modelinin" uygulanabileceğine yönelik açıklamaları da gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "Türkiye, uzun bir süredir değerli bir NATO müttefiki... Ortak önceliklerimizi belirleme konusunda işbirliği arayışındayız ve her müttefikimizle olduğu gibi görüş ayrılıklarımızı gidermek amacıyla diyalog kuruyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan Rus S-400 sitemleri için "Girit modelini" gündeme getirmişti. Akar’ın önerdiği Girit modeli sistemin ihtiyaç halinde aktive edilmesini öngörüyor. Akar Yunanistan'ın Girit adasında bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini örnek vererek, "Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" diye konuşmuştu.

AFP,Reuters, DW/HT,JD

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