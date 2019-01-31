ABD'den Türkiye'ye Maduro tepkisi: İkili ticaret mercek altında

ABD, Ankara'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğinden hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "Geriye kalan tek demokratik kurumun geçici devlet başkanı olarak tanıdığımız Guaido olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz. Ancak Türk hükümetinin görüşü böyle değil ve bu durum bizi hayal kırıklığına uğratıyor" dedi.

Çok sayıda ülke ile konuyu ele aldıklarını söyleyen ABD'li yetkili, Maduro rejiminin gayrimeşru olduğunu kabul etmekte kendilerine katılmaları için Türklerle de görüştüklerini aktardı. ABD'li yetkili Türkiye'den şu an için olumlu bir yanıt almadıklarını belirtti.

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Türkiye-Venezuela ticareti Washington'ın merceğinde

AFP'ye konuşan Amerikalı yetkili, Ankara ve Caracas arasındaki ticari ilişkilerin Washington tarafından incelendiği uyarısında da bulundu. Haberde Türkiye ve Venezuela arasındaki altın ihracatının incelendiği ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının delinip delinmediğine bakıldığı belirtildi.

AP'nin geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido

ABD'li yetkilinin şu ifadelerine yer verildi: "Türkiye ve Venezuela'nın ticari faaliyetlerinin doğasına bakıyoruz ve eğer yaptırımlarımızın ihlal edildiğini tespit edersek elbette harekete geçeceğiz."

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea Cuma günü Ankara'da temaslarda bulunacak. İran'a yönelik Washington'ın yaptırımlarının ele alınacağı görüşmede Venezuela konusunun da ele alma ihtimali olduğu belirtiliyor.

Resmi veriler, Venezuela'nın geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 900 milyon euro değerinde 23 tondan fazla altın ihracatı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ocak ayının ortasında Türkiye ve Venezuela arasında altın rafine işlemlerini artırmak için anlaşma sağlanmıştı.

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Türkiye'den Maduro'ya açık destek

Siyasi kariyerinin en ciddi krizi ile karşı karşıya olan Maduro'ya destek veren ülkeler arasında Rusya ve Çin'in yanı sıra Türkiye de yer alıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Maduro'yu telefonla arayarak, "Dik dur kardeşim, yanındayız" demişti. Türkiye'den çok sayıda siyasetçi de Maduro'ya desteğini Twitter'da "WeAreMADURO" etiketi altında paylaşım yaparak göstermişti.

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ABD ise dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan ülkesi konumundaki Venezuela'daki siyasi krizde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden 35 yaşındaki muhalif siyasetçi Juan Guaido'yu destekliyor. ABD ile Kolombiya ve Arjantin'in aralarında olduğu Latin Amerika ülkeleri, Guaido'yu tanıyan ilk ülkeler olmuştu.

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Avrupa Parlamentosu da Guaido'yu tanıdığını açıklayarak, AB ülkelerine benzer bir adım atma çağrısı yapmıştı.

Juan Guaido'nun geçiş hükümeti kurarak ülkeyi yeni devlet başkanlığı seçimlerine götürmesi isteniyor. Görev süresinin 2025'te sona erdiğini söyleyen Maduro, erken seçim seçeneğine karşı çıkıyor.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe