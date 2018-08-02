 ABD′den Türkiye′ye karşı ticari hamle | EKONOMİ | DW | 04.08.2018

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EKONOMİ

ABD'den Türkiye'ye karşı ticari hamle

ABD, çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere misillemeyle karşılık veren Türkiye'ye karşı bir adım daha atıyor. 1,66 milyar dolarlık Türk ürününe uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılması gündemde.

Türkische und Amerikanische Flagge (Colourbox)

Türkiye ile ABD arasında Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle yaşanan gerginlikte ABD'den bir adım daha geldi. ABD Başkanı'nın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın sözcüsü, NATO müttefiki Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere tanınan gümrük kolaylıklarının gözden geçirildiğini açıkladı.

Türk ürünlerinin Amerikan pazarına kısmen gümrüksüz girişinin yeniden değerlendirmeye alındığını belirten sözcü, bu durumun Amerikalı papaz Brunson'ın tutukluluğu ile ilgisinin bulunmadığını belirtti. ABD Başkanı'nın Ticaret Temsilciliğinden yapılan açıklamada "Türk hükümetinin Amerikan ürünlerine uyguladığı 'haksız ve kanuni dayanağı bulunmayan' vergilere yanıt olarak Türk hükümetinin GSP programı kriterlerine uyumunun gözden geçirildiği" kaydedildi.

GSP programı

ABD'nin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yönelik uyguladığı GSP programı, söz konusu ülkelerden binlerce ürünün tercihli olarak ve vergi muafiyetiyle Amerikan pazarına erişimini mümkün kılıyor.

ABD Ticaret Temsilciliği sözcüsü, GSP kapsamında değerlendirmeye alınan Türk ürünlerinin bir milyar 660 milyon dolar hacminde olduğu ve otomobil, ziynet eşyası, değerli metaller gibi ithal ürünlerini kapsadığını kaydetti.

ABD Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etmişti

Trump yönetimi Mart ayı başında ABD'ye ithal edilen alüminyuma yüzde 10, çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulama kararını açıklamış, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke buna karşılık misilleme önlemlerini yürürlüğe sokmuştu. Türkiye misilleme olarak, aralarında kömür, kağıt, fıstık, viski, otomobil, makine ve petrokimya ürünlerinin de bulunduğu bir milyar 780 milyon dolar değerindeki ABD ürünlerine ek vergi yürürlüğe koymuştu. Amerikan yönetimi, misilleme önlemleri nedeniyle 16 Temmuz'da Türkiye, Çin, AB, Kanada ve Meksika'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmişti.

DW,rtr/BK,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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