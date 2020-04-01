ABD’den Türkiye’ye İdlib mesajı: Ankara’nın ortasından S-400’leri çıkart

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Perşembe günü yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde video-konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında uluslararası medya kuruluşlarından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hutchison, toplantıda koronavirüs ile mücadele ve Türkiye'nin İdlib için talep ettiği askeri destek hakkında mesajlar verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle NATO’nun 70 yıllık tarihinde ilk kez bakanlar düzeyinde bir toplantının sanal ortamda yapılacağına dikkat çeken Hutchison, "Bu salgın NATO için bir ilk. NATO'nun kurulduğu 1949 yılından bu yana küresel çapta bu denli büyük bir salgın, kriz ile karşı karşıya kalmamıştık” diye konuştu.

İttifakın salgın nedeniyle üye ülkelerde oluşan ihtiyaçların karşılanması için "müthiş bir işbirliği ve koordinasyon” sergilediğini aktaran ABD büyükelçisi, "Biz de ABD olarak elimizde fazladan olan malzemeleri paylaşıyor, İspanya, İtalya ve Romanya gibi ülkelere yardım etmeye çabalıyoruz. Malzeme, tıbbi cihazlar ve sağlık görevlileri konusunda yardımlaşıyor ve müttefiklerimize yol göstermeye çalışıyoruz…Türkiye de bu sabah bir uçak dolusu yardımı İspanya’ya gönderdi” dedi.

Salgın NATO’yu zayıflatıyor mu?

Salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçilmekte olunduğunu söylemekle birlikte, NATO'nun tüm askeri faaliyetler ve misyonlarının sürdürdüğünü söyleyen ABD Büyükelçisi, şöyle konuştu:

"Maliyetleri, malzemeleri, bilgileri paylaşıyoruz. Savaş meydanlarında olduğu gibi askerlerimiz sahra hastaneleri kuruyor. Aynı zamanda daha çabuk sonuç verecek testler konusunda, girişimcilerimiz, bilim insanlarımız sayesinde, insanları daha hızlı tedavi edebilmemiz, virüsün yayılmasını önleyebilmemiz için yürütülen çabalarda, sonuç alınıyor görünüyor… Aynı şey, ya bizi koruyacak ya da tedavi edecek aşı için de geçerli."

NATO askerleri ve birliklerinin salgından korunması için de gerekli önlemlerin alındığını anlatan Hutchison, "Askerlerimizi, birliklerimizi korumak için de gerekli önlemleri alıyor, gerektiğinde karantina ve tedavi uyguluyoruz. Askerlerimizi korumakla birlikte görevlerini devam etmelerini sağlıyoruz. Çünkü biz bu virüsle uğraşırken terör tehlikesi ortadan kalkmıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya’nın yardım hamlesi tehdit mi?

ABD Büyükelçisi Hutchison, "NATO ve Rusya koronavirüs ile mücadelede işbirliği yapmalı mı? Rus doktorların, NATO müttefiki İtalya’da olmasını bir tehdit olarak algılıyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı.

Hutchison, "İnsani bir kriz, sağlık ile ilgili bir kriz yaşıyoruz. Birbirimize yapabileceğimiz her yardımı yapmalıyız" demekle birlikte gerek Rusya’nın gerekse de Çin'in dezenformasyon girişimlerine göz yumulmaması gerektiğini, buna karşı da gereken tepkinin verildiğini ifade etti.

İdlib konusunda Türkiye'ye kritik mesaj

Hutchison, DW Türkçe'nin "İdlib’de Türkiye ile Esad rejimi arasında yeni bir askeri çatışma yaşanabileceği konusunda endişeler var. Türkiye, hem NATO'dan hem ABD'den askeri destek talep etmişti. Bu talebe nasıl yanıt verildi?" sorusunu yanıtlarken, ilginç mesajlar da verdi.

"Hedef oldukları saldırılar karşısında Türkiye'nin yanındayız. Rusların Esad rejimine arka çıktığını biliyoruz ve bu Türkiye için ağır bir durum. Türkiye'nin, çok sayıda Türk askerinin ölmesine yol açan Rusya destekli Suriye saldırılarını geri püskürtebilmesini umut ediyoruz” diyen ABD'li büyükelçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler Türkiye'ye yardım edecek bir paketi oluşturmayı umut ediyoruz. Suriye’nin saldırganlığına karşı koymasına destek amacıyla bazı yetkinlikleri Türkiye'ye vermemize mani olan şey Rus savunma sistemi. Bunun faaliyete geçirilmeyeceğini umut ediyoruz. Rusya ve Suriye saldırganlığının kurbanı oldukları için Türklerin, Ankara'nın ortasındaki Rus savunma sistemini buradan çıkartmalarını, bu sayede de bize Suriye’deki sivilleri koruyabilmelerine tümüyle yardımcı olabilme özgürlüğünü temin etmelerini umuyoruz."

NATO tarihinde ilk

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, koronavirüs salgını nedeniyle yarın ilk kez Brüksel'deki ittifak karargahı dışında, sanal ortamda gerçekleşecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilk kez sanal ortamda yapılacak toplantının güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Değer Akal

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