ABD'den Türkiye'ye İran çağrısı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, bölgede gerilimin tırmanmaması için İran ile ilişkisi bulunan Türkiye dahil tüm müttefiklerden yardım istediklerini belirtti. Flake Türkiye'yi Rusya konusunda ise uyardı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı beklentisi sürerken ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İran ile ilişkileri bulunan Türkiye ve diğer müttefiklerden Tahran'ın ikna edilmesi için ricada bulunduklarını belirtti.

Reuters ajansında yer alan habere göre Ankara'daki görev süresinin sona ermesi vesilesiyle İstanbul'da bir grup gazeteciye konuşan Flake, "İran ile herhangi bir ilişkisi bulunan tüm müttefiklerimizden gerilimin yatışması için çaba göstermelerini istiyoruz. Bu ülkelere Türkiye de dahil" dedi.

"Türk muhataplarımız tansiyonun yükselmemesini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar" diyen Flake, "Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" diye ekledi.

"İlişkiler daha iyi durumda"

Türkiye-ABD ilişkilerinin şu an önceki döneme göre daha iyi durumda olduğunu belirten ABD Büyükelçisi, bu ay başında ABD ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tutuklu takasına işaret etti. Flake, Türk tarafının müzakerelerde değil, lojistik alanında yer aldığını ve önemli bir rol oynadığını söyledi.

Gazze: Erdoğan'ın söylemi Türkiye'nin rol oynamasını zorlaştırıyor

Gazze'ye de değinen Jeff Flake, Gazze'de durumun "çok zor" olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söyleminin, Türkiye'nin bu konuda muhatap rolü oynamasını zorlaştırdığını ifade etti. Büyükelçi, Ankara ile Washington arasında Gazze konusundaki görüş ayrılıklarının, ABD yönetiminin aktif bir şekilde ateşkes çağrısı yapmaya başlamasıyla azaldığını, ancak hala devam ettiğini kaydetti.

Rusya uyarısı

Flake, ABD'nin, askerî alanda kullanılabilen yazılımların Rusya'ya sevkiyatı konusunda hâlâ endişeli olduğunu da belirterek Türkiye'nin bu tür ürünlerin Rusya'ya ihracatını önlemek için iş birliğini artırması çağrısı yaptı. Bu endişeyi sıklıkla ve kararlı bir şekilde gündeme getirdiklerini belirten Flake, Rusya'nın savaş yürütme kabiliyetinin elinden alınmasını hedeflediklerini vurguladı.

rtr/BK,BÖ

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