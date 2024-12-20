ABD'den Türkiye'ye Gazprombank muafiyeti

ABD, Türkiye'nin Rusya'ya doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmasına yeşil ışık yaktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Biden yönetiminin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımından muafiyet tanıdığını açıkladı.

ABD, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 21 Kasım tarihinde genişletmiş, Kremlin üzerinde baskıyı artırmak için Gazprombank'ı yaptırımlar kapsamına aldığını duyurmuştu.

Washington yönetiminin Gazprombank'ı yaptırımlar kapsamına alması, Rus doğal gazına bağımlı Türkiye ve Macaristan gibi ülkeleri zora sokmuştu.

Bunun üzerine Türk hükümeti harekete geçmiş, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı doğal gaz ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebilmek için ABD'ye muafiyet talebini iletmişti.

Enerji Bakanı Bayraktar, muafiyet tanınmaması durumunda Türkiye'nin de yaptırımların hedefi haline geleceğini söylemişti. Bayraktar, "Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'den önce de dün Macaristan ABD'nin muafiyet kararını duyurdu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda ABD'nin Macaristan'a, doğal gaz ödemelerini Rus Gazprombank'a yapabilmesi için muafiyet tanıdığını açıkladı.

ABD'nin Gazprombank'ı yaptırımlar kapsamına almasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de bu hafta bir karşı hamle gelmişti.

Putin bir kararname yayımlayarak Rusya'dan doğal gaz satın alan ülkelerin ödemelerini ruble ile diğer Rus bankaları üzerinden yapabilmelerine kapı aralamıştı.

Reuters/ DA, HS

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