ABD’den Türkiye’deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’deki diplomatik temsilciliğinin, İstanbul’daki ABD vatandaşları ve yabancılara yönelik terörist saldırı ve kaçırılma olasılığına yönelik olarak güvenilir ihbarlar aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden Türkiye’de yaşayan ABD vatandaşlarına yönelik olarak yayınlanan güvenlik uyarısında, ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliğinin, İstanbul’daki ABD vatandaşları ve yabancılar ile beraber ABD İstanbul Başkonsolosluğu da dahil olmak üzere terrorist saldırı ve kaçırılma olasılığına yönelik olarak güvenilir ihbarlar aldığını açıkladı.

ABD, vatandaşlarına ABD'lilerin ve yabancıların bir araya geldiği büyük ofis binaları ve alışveriş merkezi gibi ortamlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Söz konusu terör saldırısı ihtimaline karşı, ABD'nin Türkiye'deki resmi temsilciliklerinde vize hizmetlerine de geçici süreyle ara verileceği açıklandı.

DW / SSB, ET

©️ Deutsche Welle Türkçe