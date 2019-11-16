ABD'den Türkiye'deki IŞİD destekçisi şirketlere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye, Suriye, Basra Körfezi ve Avrupa'da faaliyet gösteren dört şirkete ve iki Türk vatandaşına IŞİD'e mali ve lojistik destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım getirdi.

Hazine Bakanlığı, kişi ve kurumların "teröristlere ve teröristlere yardım ile destek verenlere" yaptırım uygulanmasını öngören kararnameye göre kara listeye alındığını açıkladı.

Buna göre Türk vatandaşı İsmail Bayaltun ve kardeşi Ahmet Bayaltun ile Türkiye merkezli döviz ve para transfer şirketleri Sahloul Money Exchange Company, Al-Sultan Money Transfer Company ve ACL İthalat İhracat, IŞİD'lilere mali ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırımların hedefi oldular.

Suriye ve Avrupa'daki IŞİD'liler arasındaki para transferlerini yaptığı için Suriye merkezli Tawasul Company isimli şirket de yaptırım listesine alındı.

Mnuchin'den kararlılık açıklaması

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin açıklamasında ABD özel güçlerinin operasyonunda IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından cihatçı grubun kalan son hücrelerini temizlemede ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kararlı olduğunu belirtti. Mnuchin bu adımın örgütün finansal dayanağını yok ederek asker toplamasını engellemeyi hedeflediğini söyledi.

Afganistan merkezli Nejaat Sosyal Yardım Organizasyonu ve organizasyonun iki üst düzey yetkilisi, Sayed Habib Ahmad Khan ve Rohullah Wakil de IŞİD'in Afganistan'daki kolunu destekledikleri sebebiyle yaptırımların hedefi oldular.

Yaptırımlar, hedef alınan şirketlerin ve kişilerin sahip olduğu ABD'deki varlıklarını donduruyor ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve şirketlerle iş yapmasını yasaklıyor.

DW, Reuters/SSB, EC

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