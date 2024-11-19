ABD'den Türkiye'de yaşayan üç Hamas yetkilisine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Hamas'ın üst düzey yetkililerinin de bulunduğu, üçü Türkiye'de ikamet ettiği belirtilen altı kişiyi yaptırım listesine dahil etti.

Bakanlık'a bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesine alınan isimlerden Musa Daud Muhammed ve Salame Aziz Muhammed Mari'nin ikamet yerleri Türkiye olarak geçerken üçüncü isim Abd al Rahman Ghanimat ya da Abd al Rahman Ranimat olarak bilinen kişinin Türkiye, Batı Şeria ve Gazze'de ikamet ettiği belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bildirimde Hamas bağlantısı gerekçesiyle listeye alınan diğer isimler ise ikamet yeri Suudi Arabistan, Sao Paulo, Azerbaycan ve Katar olarak belirtilen Ghazi Ahmad Hamad, ikameti Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun ve Gazze olarak belirtilen Basim Naim ve Suriye, Amman, Karaçi ve Doha'da ikamet ettiği belirtilen Muhammed Nazzal.

Yaptırım listesine alınan kişiler, ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı Hamas ile bağlantılı olarak "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" (SDGT) olarak sınıflandırıldı.

Listeye alınan isimlerden Basim Naim, Hamas'ın Siyasi Büro üyesi. OFAC, Gazze'de ikamet eden Naim'in örgütün uluslararası ilişkiler konseyine başkanlık ettiğini, Rusya ve diğer ülkelerdeki Hamas heyetlerinde görev aldığını belirtti.

Türkiye'de yaşadığı belirtilen isimler

Şu an Türkiye'de ikamet ettiği belirtilen Abd al-Rahman İsmail abd al-Rahman Ghanimat'in, uzun yıllardır Hamas'ın askerî kanadı İzzeddin el Kassam Tugaylarının üyesi olduğu, ayrıca aralarında 1997'de gündüz vakti Tel Aviv'de bir kafeye düzenlenen bombalı saldırının da bulunduğu terör saldırıları ve saldırı girişimlerine karıştığı kaydedildi.

Yine Türkiye'de ikamet ettiği belirtilen Musa Daud Muhammed Akari'nin de üst düzey bir Hamas yetkilisi olduğu, Türkiye'den Gazze ve Batı Şeria'ya Hamas için finansman akışını sağladığı, ayrıca geçmişte bir İsrail sınır polisinin kaçırılarak öldürülmesi olayından hüküm giymiş olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'de ikamet ettiği belirtilen Salame Mari'nin da örgüte finansman sağlamakta rol oynayan bir Hamas yetkilisi olduğunu bildirdi. Mari'nin 1993 yılında Batı Şeria'da bir İsrail askerinin öldüğü saldırıdaki rolünden dolayı hapis yattığına da işaret edildi.

"Hesap sormaya devam edeceğiz" açıklaması

ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley T. Smith, konuyla ilgili açıklamasında "Hamas'ın, terör eylemlerini gerçekleştirmesini sağlayan, örgütün yurt dışındaki çıkarlarını temsil eden, Gazze'ye para ve mal transferini koordine eden kilit role sahip yetkililere bel bağlamaya devam ettiğini" belirterek "Hazine Bakanlığı Hamas'ın ek gelir sağlama çabalarını engellemeye ve örgütün terör eylemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olanlardan hesap sormaya devam edecektir" dedi.

"Hamas yetkilileri Türkiye'ye taşındı" iddiasının ardından geldi

Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek nedeniyle Ankara-Washington hattında gerginlik yaşanırken Katar'dan ayrılan Hamas Siyasi Büro yetkililerinin Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialargözleri Ankara'ya çevirmişti.

Türkiye'den konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Hamas Siyasi Büro üyeleri zaman zaman Türkiye'yi ziyaret etmektedirler. Hamas Siyasi Bürosunun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır" bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu resmi olmayan açıklama sonrasında Washington'dan Türkiye'ye uyarı gelmiş, iddialarla ilgili bir soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Dünyadaki tüm ülkelere yaptığımız gibi, Türkiye hükümetine de Hamas'la artık eskisi gibi iş yapılamayacağını açıkça ifade edeceğiz" demişti.

DW/BK,TY

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