 ABD′den Türkiye menşeli şirkete yaptırım kararı | DÜNYA | DW | 26.02.2020

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DÜNYA

ABD'den Türkiye menşeli şirkete yaptırım kararı

ABD aralarında Türkiye’den bir şirketin de olduğu 13 kişi ve şirket hakkında İran’ın füze programına destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım kararı aldı.

USA US-Außenministerium in Washington - Siegel (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

ABD, İran'ın füze programına destek verdiği gerekçesiyle Çin, Irak, Rusya ve Türkiye menşeli 13 yabancı şirket ve kişi hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptırım kararının üç Çinli firma, bir Çin vatandaşı ve bir Türk şirketini kapsadığını duyurdu. Yaptırım kararı alınan Çin vatandaşının Luo Dingwen, Çinli şirketlerin ise Baoding Shimaotong, Gaobeidian Kaituo ve Wuhan Sanjiang adlı firmalar olduğu belirtildi. Türkiye'den ise Eren Karbon Grafit Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Luo Dingwen adlı Çin vatandaşının Pakistan'ın silah programına da hassas kalemler tedarik ettiği belirtildi.

Açıklamada "Yeni tedbirlerin yürürlüğe konması, İran'ın füze programının yayılmasının önemli bir endişe olmayı sürdürdüğünü vurgulamaktadır" denildi.

Ayrıca "Yaptırımların bu yabancı varlıklara karşı yürürlüğe konması İran'ı füze yeterliliklerini geliştirmesinden alıkoymak için tüm mümkün araçları kullanma çabalarımızla uyum içerisindedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yaptırım kararı alınan diğer hedeflere ilişkin bilgi verilmedi.

Reuters / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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