 ABD′den Türk alüminyumuna ek vergi | DÜNYA | DW | 03.03.2021

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DÜNYA

ABD'den Türk alüminyumuna ek vergi

ABD Ticaret Bakanlığı, damping ve devlet teşvikleriyle Amerikan şirketlerine karşı avantaj sağladığı belirlenen alüminyum levha üreticilerine karşı nihai inceleme sonuçlarını açıkladı.

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ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden alaşım alüminyum levha ürünlerine yönelik anti-damping ve telafi vergilerinde nihai inceleme sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Hindistan, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Tayvan ve Türkiye'ye anti-damping; Türkiye, Bahreyn ve Hindistan'dan alüminyum levha ürünlerine ek olarak telafi vergileri getirilmesi söz konusu.

Bakanlık'ın nihai inceleme sonuçlarına göre Türkiye'den Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ürünlerine yüzde 2,02, Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş. ürünlerine yüzde 13,56 ve diğer tüm ihracatçılara yüzde 4,85 oranında damping vergisi uygulanacak.

En yüksek damping vergi oranı ise yüzde 242,80 ile Almanyadan Hydro Aluminium Rolled Products GmbH şirketi için öngörüldü.

Telafi vergileri

Damping vergilerine ek olarak telafi vergileri ise Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş için yüzde 4,34, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. için yüzde 2,56 ve diğer tüm Türk ihracatçılar için yüzde 3,45 olarak belirlendi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ürünlerini Amerikan piyasasındaki üretim maliyetlerinin altında ya da kendi iç pazarlarındaki fiyatların altında fiyatlandıran yabancı şirketlere anti-damping vergileri uyguluyor. Telafi vergileri ise "hükümetlerinden rekabet açısından adil olmayan teşvikler alan" şirketler için öngörülüyor.

Türkiye'nin ABD'ye alüminyum levha  ihracatı son yıllarda katlanarak artmış, 2017'de 6 bin 56 tondan 2019'da 46 bin 779 tona yükselmişti. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019'da Türkiye'den 122 milyon 812 bin dolar değerinde alüminyum levha ithal edildi.

ITC'nin nihai değerlendirmesi bekleniyor

Bakanlık, geçen yıl Mart ayında ABD'li şirketlerin başvurusu üzerine yabancı ülkelerden alaşım alüminyum levha ithalatı yapan üreticilere karşı inceleme başlatmıştı.

Bakanlık'ın bugün açıkladığı nihai değerlendirmenin ardından hükümetten bağımsız bir kuruluş olan Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) da nihai inceleme sonucunu 15 Nisan'a kadar bildirmesi gerekiyor. ITC'nin değerlendirmesinin Bakanlık verilerini teyit etmesi durumunda vergiler 22 Nisan'da yürürlüğe sokulacak.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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