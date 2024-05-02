ABD'den Türk şirketlere yeni "Rusya" yaptırımları

ABD hükümeti aralarında Türk şirketlerin de bulunduğu yaklaşık 300 şirket ve kişiye Rusya'nın silah programına destek oldukları gerekçesiyle yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD hükümeti Rusya'nın yanı sıra Türkiye, Çin, Hong Kong, Azerbaycan, Belçika, Slovakya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) şirket ve kişilere Ukrayna'ya yönelik savaşı sürdüren Rusya'nın silah programına teknoloji ve ekipman desteği sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaklaşık 200, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ise 80'den fazla şirket ve kişiyi hedef alan yaptırımları, daha önce getirilen yaptırımların delinmesi veya Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah programı ile savunma sanayisi ile bağlantılı şirket ve kişileri kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yaptırımları, Rusya'nın enerji, metal ve maden ürünlerinin geliştirilmesi ve ihracatı ile Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ölümü ile bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketleri de hedef alıyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın savunma sanayisi ile buna destek sağlayan ağları hedefleyen yaptırımların Rusya'nın savaş gücünü zayıflatmayı amaçladığını ifade etti.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre yaptırımların 60'ı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üçüncü ülkelerdeki şirket ve kişileri kapsıyor. Bu şirket ve kişilere, Rusya'nın silah programı için "acilen ihtiyaç duyduğu teknoloji ve ekipmanı ülke dışından tedarik etme" suçlaması yöneltiliyor. Yaptırımlar, ABD finans sistemi ile işlem yapılmasını, ABD vatandaşlarının bu şirket ve kişilerle iş ilişkilerine girilmesini yasaklıyor.

Yaptırım listesindeki Türk şirketler

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde Türkiye merkezli şirketler de yer alıyor. Rus savunma şirketleri ile iş birliği yapan Rus şirket Sonatec'e üçüncü şirketler üzerinden makine parçaları, polimer ve kimyasal sanayi ürünleri gönderdiği tespit edilen Osborne Dış Ticaret ile Rus şirketlere makine parçaları sattığı belirtilen Etasis Elektronik Tartı Aletler ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yaptırım listesine alındı.

Rusya'daki ağır vasıta üreticisi ve Rus ordusuna askeri taşıt tedarik eden Kamaz'a gereken parçaları tedarik etmekle suçlanan AYA Universal Denizcilik Kumanyacılık Liman Hizmetleri İthalat İhracat Limited Şirketi ve Rus firmalara elektronik ürünler sattığı belirtilen Alpha Impex İthalat ve İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi de yaptırım listesine dahil edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Rus savunma sanayisi için gereken ve yaptırıma tabi olan ürünler ile hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılabilen "çifte kullanımlı" ürünlerin ve Rus silah sistemleri için kritik parçaların Türkiye, Çin, Malezya ve Kırgızistan'daki şirketlerden Rusya'ya gönderilmesinin sürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım listesine aldığı Türkiye merkezli şirketler şöyle sıralandı: Modmer Trading Uluslararası İthalat ve İhracat Limited Şirketi, GQ Solution Elektronik Ekipman Limited Şirketi, LSS Global İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İda Asansör Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi, Asay İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Uzay Group, Evol Group, Marten EA Trading İnşaat ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi, Belluga İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi.

DW/JD, HT

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