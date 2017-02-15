 ABD′den Suudi Arabistan′a füze satışına onay | DÜNYA | DW | 05.11.2021

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DÜNYA

ABD'den Suudi Arabistan'a füze satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 640 milyon dolar değerinde 280 adet AIM-120C tipi Orta Menzilli Havadan Havaya Füze'nin satışına onay verdi.

AIM-120C tipi Orta Menzilli Havadan Havaya Füze

AIM-120C tipi Orta Menzilli Havadan Havaya Füze

ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 640 milyon dolar değerinde 280 adet havadan havaya füzenin satışına onay verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, satışa dair tebligatın Amerikan Kongresi'ne gönderildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, söz konusu füzelerin Yemen'den yapılan hava saldırılarına yönelik savunma amaçlı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü AIM-120C tipi Orta Menzilli Havadan Havaya Füzeler'in karadan yürütülen askeri operasyonlarda kullanılmayacağını söyledi. Sözcü olası satışın "hükümetin Yemen'deki çatışmaları diplomatik yollardan sona erdirme ve Suudi Arabistan'ın İran destekli Husiler'in hava saldırılarına karşı kendini savunma araçlarına sahip olmasını sağlama sözüyle tamamen uyumlu olduğunu" ifade etti.

Suudi Arabistan'ın bugüne kadar kullandığı AIM-120C füzelerinin, Amerikalılar için de tehdit oluşturan drone saldırılarından korunulması için önemli katkı sağladığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelmesinden kısa bir süre sonra selefi Donald Trump döneminde  Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan silah anlaşmalarını geçici olarak durdurma kararı almıştı. Biden ülkesinin Yemen Savaşı'nda "silah satışı dahil olmak üzere" saldırı operasyonlarını desteklemeyeceğini belirtmişti. 

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD'nin Silah İhracatı Kontrol Yasası'na göre hükümet Suudi Arabistan gibi ülkelere belirli miktarın üzerindeki önemli savunma sanayi ürünlerinin satış planları konusunda Amerikan Kongresi'ni bilgilendirmek zorunda. Ardından ABD Kongresi'nin 30 gün içinde söz konusu satış planlarını inceleme süreci başlıyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde askeri ittifak 2015 yılından bu yana, İran'ın desteklediği Şii Husi militanlarına karşı operasyonlar düzenliyor.

dpa, HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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