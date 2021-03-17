ABD’den Suriyeliler konusunda Türkiye’ye övgü

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Albright, Suriyeli sığınmacılara destek için Türkiye ile çok yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını söyledi, "Türk hükümeti ve Türk halkı, dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna, muazzam bir şekilde ev sahipliği yapıyorlar" dedi.

ABD’nin nüfus, mülteciler ve göçten sorumlu dışişleri bakan yardımcısı olan Albright, AB ve BM tarafından Suriyeli sığınmacıları destek amacıyla düzenlenen Brüksel Konferansı vesilesiyle, uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

DW Türkçe’nin "Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye’de 4 milyon Suriyeli yaşıyor. Ankara, Suriye’nin kuzeyinde kontrolü altındaki bölgelerde de yaklaşık 5 milyon Suriyeliye insani destek sağladığını söylüyor. ABD olarak Türkiye ile bu alandaki iş birliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Muazzam ev sahipliği"

"Türkiye ile bu konuda, çok yakın, işleyen bir iş birliğimiz var" diyen Albright, hem Suriyelilere hem de Türkiye’de bulunan diğer ülkelerden gelmiş sığınmacılara insani yardımda bulunduklarını, sağladıkları mali yardımların, BM kuruluşları ve hükümet dışı örgütler aracılığıyla yürütüldüğünü ifade etti.

"Türk hükümeti, sığınmacıların çok büyük bir destekçisi olmuştur" diyen Albright, AB ile bu alanda yakın iş birliği yürütüldüğüne dikkat çekti, "Şunu ifade etmeliyim. Türk hükümeti ve Türk halkı, dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna, muazzam bir şekilde ev sahipliği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

HTŞ de soruldu

Albright’a İdlib’deki gelişmeler, bu bölgeye yapılan insani yardımlar ve Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) insani yardımlarda bir rolü olup olmadığı da soruldu.

İdlib’de 3 milyon 400 bin, Suriye’nin kuzeybatısında 4 milyon 200 bin kişinin yardıma muhtaç durumda bulunduğuna işaret eden Richard Albright, "Çok acil insani yardım ihtiyacı söz konusu" dedi ve son bir yılda bu ihtiyacının ciddi ölçüde arttığını vurguladı.

Büyük miktarda insani yardım ihtiyacının İdlib’e ancak sınır geçişleri ile sağlanabildiğinin altını çizen Albright, "Yardımlar tamamen Tahrir el-Şam’dan bağımsız olarak, BM kuruluşları ve bağımsız hükümet dışı örgütler tarafından yürütülüyor. Onların insani desteğimize müdahale etmesine izin vermiyoruz ve bu tür bir müdahale olduğunu da görmüyoruz" dedi.

BM’nin insani yardımları ulaştırabilmesi için Suriye’ye sınır geçişlerin artırılmasının önemine vurgu yapan Albright, ABD’nin Suriye ihtilafına "siyasi çözüm" bulunmasına destek verdiğini, bu hedefte yol alınmadığı sürece yeniden imar çalışmalarına destek verilmeyeceğinin altını çizdi. ABD’li bakan yardımcısı, "Suriye ve bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı askeri değil siyasi çözüm getirecek" diye konuştu.

"Saldırılar çabaları zora sokuyor"

Basın brifingine katılan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkilisi Matthew Nims ise Suriye’nin kuzeybatısında yerlerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi bulunduğuna işaret ederek, "Pek çok güvenlik sorununa rağmen USAID ve partnerleri, hem İdlib’de hem de Suriye’nin kuzeybatısına acil yardım desteği sağlamaya devam ediyor" bilgisini aktardı.

İdlib’deki son hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınadıklarını hatırlatan Nims, bu saldırıların insani yardım çabalarına zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

Suriye’de 10 yıldır süren ihtilafın yol açtığı insani krizin, hiç olmadığı kadar kötü bir noktaya geldiğini söyleyen Nims, Suriyelilerin yüzde 60’ının artık yiyecek bir şey bulamadığını, gıda ihtiyacını karşılayamayacak noktaya geldiğini kaydetti.

"Hayatta kalabilmek için yardıma muhtaç olanların artan ihtiyaçları, BM’nin sınır ötesi insani yardım geçişlerinin önemini daha da artırıyor" diyen Nims, ABD yönetiminin BM Güvenlik Konseyi’nde, bu geçişlerin sağlanmasına ve sınır geçiş sayısının artırılmasına dönük çabalarını yoğunlaştırdığını aktardı.

Nims, "Suriye’nin hangi bölgesinde olursa olsun, yardıma en çok ihtiyaç duyan halka erişebilmemiz gerekiyor. Suriye’nin her bir köşesine engelsiz ulaşabilmek için partnerlerimiz ve diğer donörlerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Brüksel Konferansı’nda ABD yönetimi Suriyeliler için 596 milyon dolarlık insani yardım taahhüdünde bulundu. Bu destekle birlikte ABD’nin Suriye krizi nedeniyle yaptığı toplam insani yardımların miktarının 13 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Değer Akal

©️ Deutsche Welle Türkçe