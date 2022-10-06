ABD'den Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede operasyon

Suriye devlet televizyonunun haberine göre ABD ordusu rejim güçlerinin kontrolündeki bir bölgede hava indirme operasyonu düzenledi. Birden fazla helikopterin kullanıldığı ve Kamışlı yakınlarındaki Muluk Saray köyünde düzenlenen operasyonda bir kişi öldürüldü. Haberde çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Öldürülen, IŞİD grup lideri mi?

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin ilk kez Suriye hükümetinin kontrolündeki bir bölgede bu tarz bir operasyon düzenlediğini açıkladı. Açıklamada operasyon düzenlenen köyün Kamışlı'nın 17 kilometre güneyinde bulunduğu aktarıldı. Öldürülen kişinin "yıllardır bölge sakinlerinden ve muhtemelen IŞİD" grup liderlerinden olduğu ifade edildi.

Köy sakinlerine evde kalma çağrısı

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir köy sakini, ABD askerlerini taşıyan helikopterlerin gece yarısından sonra köye geldiğini söyledi. Askerlerin bir eve girdiğini ve bir kişiyi öldürdüklerini söyleyen görgü tanığı çok sayıda kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca operasyon sırasında köy sakinlerine megafonla evlerinde kalma ve ışıklarını kapatma çağrısı yapıldığını aktardı. Reuters'a konuşan görgü tanıkları operasyonun birkaç saat sürdüğünü ve ABD askerlerine ateş açılmadığını ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından henüz operasyonla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma Bakanlığı Temmuz ayında IŞİD'in üst düzey bir komutanının SİHA saldırısıyla öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu yılın başında da IŞİD'in en üst düzey lideri olarak ifade edilen Ebu İbrahim el Kureyşi ABD'nin gece düzenlediği bir operasyon sonucunda ölmüştü. ABD tarafından yapılan açıklamada Kureyşi'nin ele geçirilmemek için kendini havaya uçurduğu belirtilmişti.

AFP, Reuters / EC, CÖ