ABD'den Suriye'de misilleme saldırısı

Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerikan askerlerinin bulunduğu koalisyon üssünü hedef alan SİHA saldırısının ardından, ABD ordusu bölgede İran Devrim Muhafızlarına bağlı gruplara yönelik hava saldırıları düzenledi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Haseke yakınlarındaki koalisyon üssünde bir bakım tesisini hedef alan SİHA saldırısında ABD'li bir ordu müteahhidinin öldüğü, bir müteahhit ve beş askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yerel saatle sabah 01.40'ta gerçekleşen saldırının İran kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin de, "ABD Başkanı Joe Biden'ın da açıklıkla ifade ettiği üzere insanlarımızı savunmak için gerekli tüm önlemlere başvuracak, kendi seçtiğimiz yer ve zamanda yanıt vereceğiz. Birliklerimize yönelik hiçbir grubun saldırısı cezasız kalmayacak" açıklaması yaptı. Austin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı gruplara ait tesislere operasyon talimatı verdiğini de bildirdi.

"Birliklerimiz Suriye'deki varlığını sürdürecek"

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla da, "Birliklerimiz IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için Suriye'deki varlığını sürdürecektir" diyerek bunun sadece Suriye değil, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarı için faydalı olduğunu savundu.

IŞİD ile mücadele hedefiyle 2014'te kurulan uluslararası koalisyon çerçevesinde halen yüzlerce ABD askeri Suriye'de bulunuyor. ABD askerleri, koalisyona bağlı üslerde Kürt YPG güçleriyle birlikte faaliyet gösteriyor. Koalisyonda ABD'nin en önemli yerel müttefiki olan ve ağırlıklı olarak Kürt YPG birliklerinden oluşan Suriye Demokratik Güçleri, YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak gören Ankara ile ABD arasında gerilime neden oluyor.

ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu SİHA saldırısı, bir Devrim Muhafızları generalinin "askeri danışman" olarak Suriye'de gittiği bir görev sırasında öldürüldüğü yönünde birkaç gün önce İran resmi medyasında çıkan haberlerin ardından geldi. Suriye'de Beşar Esad yönetimini destekleyen İran, ordu mensuplarının Şam hükümetinin daveti üzerine Suriye'de bulunduğunu ve faaliyetlerinin "askeri danışmanlık"la sınırlı olduğunu savunuyor.

dpa,AFP/BK,TY

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