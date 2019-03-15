ABD'den "Suriye'de bin asker kalacak" iddiasına yalanlama

Suriye'den asker çekme sürecini başlatan ABD'nin ülkede yaklaşık bin asker bırakacağına dair haberler Amerikan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlandı. "The Wall Street Journal" gazetesi, Amerikan destekli Kürt güçler, Türkiye ve Avrupalı müttefikler arasında Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge oluşturma görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirterek ABD'nin Suriyeli Kürt savaşçılarla birlikte çalışmayı sürdürmeyi düşündüğünü kaydetmişti. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde bin kadar askerin ülke çapında görev yapmasının planlandığına yer verilmişti.

Haberle ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "ABD ordusunun yaklaşık bin askeri Suriye'de tutmayı planladığına dair büyük bir Amerikan gazetesinin haberinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Dunford, ülkede 200 asker bırakılmasını öngören ve Şubat ayında açıklanan planda değişiklik olmadığını belirterek Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda çekilme işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

"Türkiye ile detaylı askeri planlama sürüyor"

Türk Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik endişelerini gidermeye yönelik detaylı askeri planlamanın sürdürüldüğünü de belirten ABD Genelkurmay Başkanı, "şimdiye kadarki planlama sürecinin verimli geçtiğini ve önümüzdeki günlerde bir ilk konseptin ortaya çıkmış olacağını söyledi. Dunford, IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonunun süreçte yer almak isteyen diğer üyeleriyle de planlama yaptıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında yaptığı sürpriz açıklamada IŞİD'e karşı savaşın zaferle sonuçlandığını ilan ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda görev yapan yaklaşık 2 bin ABD askerini geri çekeceğini bildirmiş, çekilme kararını erken bulan Savunma Bakanı Jim Mattis istifasını sunmuştu.

Trump, Kongre ve Savunma Bakanlığı'nın baskısı karşısında ülkede yaklaşık 200 Amerikan askerinin bırakılmasını kabul etmişti. Trump, Suriye'de bırakılan Amerikan askerlerinin uluslararası koalisyon güçleriyle takviye edilmesini istiyor.

AFP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe