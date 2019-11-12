 ABD’den SDG ile işbirliği sürecek mesajı | DÜNYA | DW | 13.11.2019

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DÜNYA

ABD’den SDG ile işbirliği sürecek mesajı

Reuters’e konuşan ABD’li üst düzey bir yetkili Türkiye’nin beklentisinin aksine Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

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ABD'den üst düzey bir hükümet yetkilisi omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı. Reuters’e konuşan üst düzey yetkili, “Bu işbirliğini sona erdirme niyetlerinin olmadığını” vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Donald Trump ile bugün Washington’da yapacağı görüşme öncesinde ABD bir kez daha Ankara’nın beklentilerinin aksine SDG ile işbirliğinin süreceği mesajını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dageçen hafta Berlin’de yaptığı açıklamada, SDG ile işbirliğini sürdüreceklerini söylemişti.

Türkiye, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü YPG’yi terör örgütü olarak kabul ederken, ABD IŞİD’e karşı verilen mücadelede SDG'yi müttefiki olarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başkan Trump ile yapacağı görüşmede konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan, Washington’a ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, SDG’nin komutanı Mazlum Kobani’ye ilişkin olarak "Nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmesinin, görüşmesinin yanlış olduğunu da belgeleriyle ifade edeceğiz” demişti.

Reuters/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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