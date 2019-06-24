 ABD′den S-400 uyarısı: F-35′lere ve ekonomiye zararı olur | DÜNYA | DW | 26.06.2019

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DÜNYA

ABD'den S-400 uyarısı: F-35'lere ve ekonomiye zararı olur

S-400'ler konusunda ABD'den yeni uyarı geldi. ABD'nin Savunma Bakan Vekili Esper, S-400'lerin hem Türkiye'nin F-35 programına hem de ekonomiye zarar vereceğini söyledi.

Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan

Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan

ABD'nin Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının Türkiye'nin F-35 programındaki rolünü sona erdireceği gibi Türk ekonomisine de yaptırımlar nedeniyle zarar vereceği uyarısında bulundu. 

Esper'in bu uyarıyı NATO Savunma Bakanlarını bir araya getiren Brüksel'deki görüşmeler kapsamında Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilettiği belirtiliyor.

Esper ve Akar görüşmesine ilişkin Reuters'a bilgi veren Amerikalı bir yetklili, "Esper, Türkiye'nin hem S-400 hem de F-35 sahibi olamayacağı konusunda bir kez daha katı bir tutumdaydı. Eğer S-400'leri kabul ederlerse, sadece F-35 programına değil ekonomiye yönelik sonuçlarını da kabul etmeleri gerekiyor" diye konuştu. 

Esper ve Akar'ın görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadesi yer aldı.

Rusya teslimat içim yüzde 99 hazır

Türkiye'ye S-400'lerin teslimatı konusunda Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya'nın savunma sanayi şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev, ilk teslimatın Temmuz'da başlayacağını söyledi. Teslimat için yüzde 99 hazır olduklarını belirten Mikheyev, lojistik konusundaki sorunları çözmeye odaklandıklarını söyledi. Rosoboronexport'un CEO'su kontratı rekor bir sürede tamamlayacaklarını da dile getirdi.

Rusya tarafından geliştirilen S-400 füze savunma sistemi

Rusya tarafından geliştirilen S-400 füze savunma sistemi

Kremlin'den de yapılan açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirve kapsamında Pazar günü bir araya geleceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerle ilgili son açıklamasında "S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız" demişti. Konunun, Erdoğan G20 Zirvesi çerçevesinde Japonya'da yapacağı temaslar sırasında gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Rus yapımı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti.

Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye'nin eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı. 

DW,rtr/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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