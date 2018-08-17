 ABD′den Rusya′ya yeni yaptırımlar | DÜNYA | DW | 21.08.2018

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DÜNYA

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD, Rus şirket ve vatandaşlarını hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımları "temelsiz" olarak niteledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) siber saldırı tehdidi ve Kuzey Kore'ye yapılan petrol transferini gerekçe göstererek Rus vatandaşlarının ve şirketlerinin hedef alındığı bir dizi yaptırım kararı aldı.

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ABD'li yazılım şirketi Microsoft, Rus hükümeti ile bağlantılı bir hacker saldırısını önlediklerini açıkladı. Bilgisayar korsanlarının kullanıcı şifrelerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi. (21.08.2018)

ABD'nin eski çifte ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesinden dolayı Rusya'ya yaptırım uygulama kararına Kremlin'den tepki geldi. Kremlin suçlamaların da yaptırımların da kabul edilemez olduğunu bildirdi. (09.08.2018)

Amerikan istihbaratı Rusya'nın Kongre ve bir sonraki Başkanlık seçimlerine müdahale edebileceği uyarısında bulundu. ABD Senatosu'na Rusya yaptırımlarının sertleştirilmesini öngören yasa tasarısı sunuldu. (03.08.2018)

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlar kapsamında Marina Igorevna Tsareva ve Anton Aleksandrovich Nagibin adlı Rus vatandaşlarının ABD'deki varlıklarının dondurulduğunu duyurdu. Ayrıca Vela-Marine adlı şirket ile Slovakya merkezli Lacno S.R.O isimli şirkete de aynı yaptırımın uygulanacağı açıklandı.

Bu şirket ve kişiler, St. Petersburg merkezli Divetechnoservices adlı şirkete ABD tarafından Haziran ayında konulan yaptırımların delinmesine yardımcı olmakla suçlanıyor. Söz konusu yaptırımlar, Divetechnoservices şirketin istihbarat servisi FSB dâhil bazı Rus kurumlarına sualtı teçhizatı ve dalış sistemleri tedarik ettiği gerekçesiyle uygulanıyor. Obama yönetimi, ABD'deki Kasım 2016'da düzenlenen başkanlık seçimlerini hedef alan siber operasyonları gerekçe göstererek Aralık 2016'da FSB'ye yönelik yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin Salı günkü yaptırım kararı, Kasım ayındaki kongre ara seçimleri öncesi Rusya'nın seçimlere müdahale edebileceği yönünde endişelerin olduğu bir dönemde geldi.

ABD merkezli bilgisayar yazılım şirketi Microsoft Pazartesi günü Rusya ile bağlantılı bir hacker saldırısı planının şirket tarafından önlendiğini duyurmuştu. Rusya'nın, 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerine Donald Trump'nın lehine müdahale ettiğinden şüphe duyuluyor.

Daha fazlasını okumak için: Microsoft Rus hacker saldırısını önledi

Kuzey Kore'ye petrol transferine yaptırım

ABD, Kuzey Kore'ye petrol ürünü transferi sağladıkları gerekçesiyle iki Rus gemicilik şirketine de yaptırım kararı aldı. Yaptırımların, Birleşmiş Milletler Güvenik Konseyi kararlarının ihlal edildiği gerekçesiyle alındığı belirtildi. Yaptırım kapsamında iki gemicilik şirketinin ABD'deki varlıkları bloke edildi ve Amerikalıların bu şirketlerle iş yapmasına yasak getirildi. Yaptırımla karşı karşıya kalan şirketlerin Vladivostok merkezli Primorye Maritime Logistics Co. ve Gudzon Shipping Co. olduğu açıklandı. Altı gemi de yaptırımlara dâhil edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, gemilerle Kuzey Kore bandıralı bir gemiye 3 bin 500 ton petrol transferi yapıldığını duyurdu. Petrolün Kuzey Kore'nin Taesong Bankası tarafından satın alındığı belirtiliyor. Bankanın, Pyongjang yönetiminin yasa dışı ekonomik faaliyetlerini de yürüttüğü belirtiliyor.

Yaptırımlar, Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesini sağlamak için baskıyı artırma amacını taşıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Haziran'da ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için çalışma konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

ABD'nin Rus şirket ve kişileri hedef alan yaptırımları Moskova'nın tepkisini topladı. Rus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, yeni yaptırımların "temelsiz" olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada yaptırımların "sahte iddia" üzerine kurulduğu savunuldu. 

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Trump ve Putin'in Helsinki buluşması

AP,rtr/ÖA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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