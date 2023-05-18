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G7 ülkelerinin bayraklarıFotoğraf: Wolfgang Rattay/AFP/Getty Images
PolitikaKüresel

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

15 dakika önce

Japonya'da yapılacak G7 zirvesi öncesinde ABD Rusya'ya yeni bir yaptırım paketi açıklayacaklarının sinyalini verdi.

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Japonya'nın Hiroşima kentinde Cuma ile Pazar günleri arasında yapılacak G7 zirvesi öncesinde ABD hükümeti Rusya'ya yeni bir yaptırım paketi açıklayacağının sinyalini verdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan G7 deklarasyonuna bağlı olarak bir yaptırım paketi açıklayacaklarını söyledi. Sullivan zirve deklarasyonunun mevcut cezai tedbirlerin uygulanmasına odaklanacağını belirtti.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby geçen günlerde yaptığı açıklamada Rusya ile İran arasındaki silah ticaretlerine dahil olanlara yeni yaptırımlar getireceklerini söylemişti. ABD İran'ın Moskova'nın askeri destekçileri arasında olduğuna ve Rusya'ya geniş bir kapsamda SİHA sağladığına inanıyor.

G7 zirvesinde başlıca gündem maddeleri arasında Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş geliyor. Sullivan Hiroşima'daki görüşmelerde Rusyaya yönelik "yaptırımların uygulanması" ve "bunların baypas edilmesi için kurulan ağların işlevsiz hale getirilmesi ve boşlukların kapatılması" konularının ele alınacağını, böylece yaptırımların etkisinin gelecek aylarda artırılacağını söyledi. Sullivan Rusya'ya genel bir ithalat yasağının getirilmesinin ise düşünülmediğini belirtti.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'nin zirvesine Avrupa Birliği temsilcileri de katılım gösteriyor. Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye katılmak için liderler bugün Hiroşima'ya gidiyor. Üç gün süren zirvede Rusya'ya yönelik yaptırımların yanı sıra Çin'in "ekonomik baskısına" karşı önlemler de ele alınacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de G7 ülkelerinin liderlerine videokonferans yöntemiyle hitap etmesi bekleniyor.

dpa, AFP / EC, TY  

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