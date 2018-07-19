 ABD′den Rusya′ya Skripal yaptırımı | DÜNYA | DW | 09.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'den Rusya'ya Skripal yaptırımı

Washington, eski çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de kızı ile birlikte zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı aldı.

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen (picture-alliance/PA Wire/A. Matthews)

Amerika Birleşik Devletleri, 1990'larda ve 2000'lerin ilk yarısında Rusya ve İngiltere adına casusluk yapmış eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya hakkında yaptırım kararı aldı.

Önerdiğimiz linkler

İngiltere’de polis, eski ajan Sergey Skripal ve kızını hedef alan saldırının faili olduğu tahmin edilen kişilerin kimliklerini tespit etti. İngilizler, "Rus olduklarından emin olunan" bu kişileri arıyor. (19.07.2018)

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı, NATO Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta Skripal ve kızının en az beş yıldır Rus istihbarat birimleri tarafından izlendiği iddia etti. (13.04.2018)

Skripal krizinde İngiltere'ye misilleme yapan Rusya, Londra'dan 50 diplomatını geri çekmesini istedi. Rusya, ayrıca Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin olarak İngiltere'den 27 soruya yanıt bekliyor. (31.03.2018)

Rusya, Skripal krizinde İngiltere’ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya’da görevli dört Alman diplomatın da sınır dışı edileceği bildirildi. (30.03.2018)

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde eski çifte ajanı ve kızını noviçok isimli sinir gazı ile zehirlediğinin tespit edildiğini belirterek ABD Kongresi'nin konu hakkında bilgilendirildiğini ve yaptırımların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında "ABD, 6 Ağustos 2018 itibarıyla, 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku ihlal ederek kendi vatandaşlarına yönelik kimyasal veya biyolojik silah kullandığını tespit etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Associated Press ajansına konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptırımlar kapsamında milli güvenlik konusunda hassasiyeti bulunan maddelerin Rusya'ya ihracatı için gerekli izinlerin kaldırılmasının öngörüldüğünü söyledi. Ancak uzay çalışmalarındaki ortaklıklar ve ticari uçuşların güvenliğini ilgilendiren alanların yaptırımların dışında tutulması planlanıyor.

Diplomatik yaptırımlar uygulanmıştı

Skripal'in zehirlenmesi sonrası İngiltere'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski ajan ve kızının noviçok gazına maruz kaldığı tespit edilmiş ve birçok Avrupa ülkesi onlarca Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

ABD de, Skripal olayı ile bağlantılı olarak Mart ayında 60 Rus diplomatı "casusluk" suçlamasıyla sınır dışı etme kararı almış ve Seattle kentindeki Rus konsolosluğunu kapatmıştı.

Washington'ın yeni yaptırım kararı İngiltere'de memnuniyetle karşılandı. İngiliz hükümet sözcüsü "Salisbury sokaklarında kimyasal silah kullanımına karşı verilen güçlü uluslararası tepki, Rusya'ya, provokatif ve umursamaz tavrına göz yumulmayacağını göstermesi bakımından açık bir mesaj veriyor" ifadesini kullandı.

Sergey Skripal

Sergey Skripal

DW,AP,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Russischer Ex-Spion vergiftet

İngiliz polisi Skripal şüphelilerinin "Rus olduğundan emin" 19.07.2018

İngiltere’de polis, eski ajan Sergey Skripal ve kızını hedef alan saldırının faili olduğu tahmin edilen kişilerin kimliklerini tespit etti. İngilizler, "Rus olduklarından emin olunan" bu kişileri arıyor.

Großbritannien Vergiftungen in Wiltshire

İngiliz çift Noviçok sinir gazı ile zehirlendi 05.07.2018

İngiltere’de baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan iki kişinin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği kesinleşti. Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Mart ayında Noviçok ile zehirlenmişti.

England, Wiltshire: Salisbury District Hospital

İngiltere'de 'meçhul madde' ile zehirlenme şüphesi 04.07.2018

İngiltere'de iki kişi "bilinmeyen bir madde" ile temasları sonucunda zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği kente yakın bir yerde gerçekleşti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Esma Esad meme kanseri tedavisi görüyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’a meme kanseri teşhisi konuldu. Kötü huylu tümörün erken evrede keşfedildiği ve Esma Esad’ın tedavi altında olduğu duyuruldu. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 