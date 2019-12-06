ABD'den Rusya'ya seçimlere müdahale uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD seçimlerine yapılan her türlü yabancı müdahalenin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Pompeo, "Rusya veya başka bir devlet demokratik sürecimizi baltalama yönünde adım atarsa, buna yanıt vereceğiz" dedi. Pompeo Trump yönetiminin seçimlerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını ve Rus tarafına bunu net bir şekilde ifade ettiklerini kaydetti.

Lavrov ise 2016-2017 yılları arasında iki ülke arasında vuku bulan bütün iletişim kayıtlarını yayınlamayı teklif ettiğini ancak ABD tarafının bunu kabul etmediğini söyledi.

Lavrov bunun yapılması halinde Moskova'nın 2016 yılında yapılan ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının boşa çıkacağını söyledi.

Lavrov Başkan Donald Trump ile görüşmesi öncesinde Rusya'nın ABD'de yapılan 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı, ABD istihbarat komitesinin Rusya'nın müdahale ettiği savının "temelsiz" olduğunu vurguladı.

Pompeo Lavrov ile görüşmesinde ayrıca Ukrayna, silahsızlanma anlaşmaları, Suriye ve Venezuela konularının da gündeme geldiğini söyledi.

Rusya soruşturması

ABD'de 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın Trump lehine müdahale ettiği iddialarını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in hazırladığı raporda, Trump'ın çeşitli şekillerde soruşturmayı etkilemeye çalıştığı belirtilmiş ancak Başkan'ın çevresindeki kişilerin direktifleri yerine getirmekten kaçınması nedeniyle bu çabaların sonuçsuz kaldığı vurgulanmıştı.

Raporda ayrıca Trump cephesi ile Rus yetkililerin bağlantıda olduğuna ilişkin çok sayıda vakanın tespit edildiği ancak soruşturma ekibinin bu vakaları hukuki olarak kanıtlayacak yeterli delil bulamadığı da vurgulanmıştı.

Trump ise raporun kendisini hakkındaki suçlamalardan akladığını savunmuş ancak Mueller, yürüttüğü soruşturmanın Trump'ı temize çıkarmadığını söylemişti.

Azil süreci

Öte yandan Demokrat Partili Nancy Pelosi tarafından başlatılan azil soruşturmasında, Başkan Trump’ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Trump’ın rakibi Joe Biden’a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılması istediği, buna karşılık Ukrayna’ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın odağında Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor.

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde başlatılan soruşturmada Başkan Donald Trump'a resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engelleme suçlaması yöneltildi.

Reuters, AP / SSB, HT

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