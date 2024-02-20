ABD'den Rusya'ya Navalni yaptırımları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni'nin ölümü sebebiyle Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, söz konusu yaptırımların detaylarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci yıl dönümüne denk gelecek şekilde Cuma günü açıklanacağını, gazetecilere hitaben şu sözlerle ifade etti:

"Başkan Joe Biden'ın talimatıyla, Rusya'dan Aleksey Navalni'nin ölümünün hesabını sormak amacıyla, bu hafta Cuma günü kapsamlı bir yaptırım paketi duyuracağız."

John Kirby Fotoğraf: Ken Cedeno/UPI/newscom/picture alliance

Kirby, yaptırımların aynı zamanda, "İki yıldır süregelen bu kötü huylu ve acımasız savaşın tüm fiillerine bir reaksiyon" niteliği taşıyacağını vurguladı. ABD'nin halihazırda Rusya'ya yönelik yürürlükte olan çok sayıda yaptırımı mevcut.

Rusya, geçen Cuma günü, aldığı 19 yıl hapis cezası nedeniyle kutup bölgesinde bir cezaevinde tutuklu olan, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli siyasi rakiplerinden Aleksey Navalni'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

"Rus yönetimi dünyaya ne anlatırsa anlatsın, bu olayın sorumlularının Başkan Putin ve onun hükümeti olduğu açıktır" ifadelerini kullanan John Kirby, "Bu ölüm vakasının sebebi inandırıcı bir şekilde araştırılmadan, Rusya'ya kolayca inanabileceğimiz bir noktaya gelmemiz zor" dedi. Kirby ayrıca, Navalni'nin ölüm sebebinin açığa çıkarılması ile alakalı olarak, Moskova'dan "eksiksiz bir şeffaflık" talep ettiklerini aktardı.

dpa,AFP / ET,HT

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