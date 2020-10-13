 ABD′den Oruç Reis açıklaması: Hesaplı provokasyon | DÜNYA | DW | 13.10.2020

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DÜNYA

ABD'den Oruç Reis açıklaması: Hesaplı provokasyon

ABD Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e gönderme kararını sert dille eleştirdi. Dışişleri açıklamasında Türkiye'nin adımı "hesaplı provokasyon" olarak nitelendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini çalışmalarına devam etmek üzere yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine sert tepki gösterdi.

Açıklamada Yunanistan ile gerilimin yatıştırılması aşamasında atılan bu adımın "esefle karşılandığı" belirtilerek Ankara bölgedeki gerilimi artırmak ve “kasten” Yunanistan ile müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırmakla suçlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi bu hesaplı provokasyona son vermeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı. Ortagus, "zor kullanma, tehdit, gözdağı ve askeri faaliyetlerin Doğu Akdeniz'deki gerilimi gidermeyeceğini" vurguladı.

Pompeo Kıbrıs ve Yunanistan'a gitmişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Eylül ayı sonunda Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret ederek Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta destek mesajı vermişti. Pompeo Yunanistan'ın bölgede ABD için  stratejik önemine vurgu yaparak askeri işbirliğini daha da geliştireceklerini vurgulamıştı.

Pompeo'nun Atina'ya gidip Türkiye'yi ziyaret etmemesi dikkat çekmişti. ABD’li üst düzey siyasetçiler geleneksel olarak bölgeye yaptıkları ziyaretlerde her iki NATO ortağının başkentlerini ziyaret etmeyi ve diplomatik bir denge gözetmeyi önemsiyorlardı. Pompeo'nun Eylül ayı başında Kıbrıs'a giderek sadece Rum kesiminde temaslarda bulunması da Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.

Reuters, AFP, DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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AB Türkiye'nin Oruç Reis kararını kınadı

AB, Türkiye'nin Oruç Reis için yeni bir Navtex mesajı yayınlamasını kınayarak bunun gerginliği yeniden tırmandıracağı uyarısında bulundu.  

Atina: Oruç Reis kaldıkça istikşafi görüşme yapmayız

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, "Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız" dedi.  

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