ABD'den Ortadoğu’ya hava savunma sistemi takviyesi

İsrail-Hamas çatışmalarında iki hafta geride kalırken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

ABD'nin bölgeye askeri takviye gönderme kararıyla beraber savaşın Ortadoğu'ya yayılma endişeleri de artıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un "İran ve diğer vekil güçler tarafından tırmandırılan" tansiyon nedeniyle Ortadoğu'ya İsrail'i desteklemek için daha fazla askeri destek göndereceğini açıkladı.

Bölgeye Termal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ve ilave Patriot hava savunma sistemi göndereceklerini açıklayan Austin, birliklerin de gönderilmek üzere hazır bekletildiğini kaydetti.

Washington bölgeye son haftalarda iki uçak gemisi, destek gemileri ve 2 bin deniz piyadesi de dahil olmak üzere önemli miktarda donanma desteği göndermişti.

ABD'nin bu kararı geçen hafta Irak'ta ABD birliklerini barındıran iki askeri üsse insansız hava araçları ve roket ile saldırı yapılmasının ardından alması dikkat çekti.

Filistin medyası: Han Yunus'ta 11 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Filistin medyasında yer alan haberlere göre İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki sağlık personeli tarafından yapılan açıklamalarda İsrail'in hava saldırılarında Pazar günü Gazze sahil şeridinde 50'den fazla Filistinli'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail tarafından bu konuda bir açıklama henüz yapılmadı.

İsrail'in hava saldırıları devam ediyor Fotoğraf: Said Khatib/AFP

İsrailli Tuğamiral Daniel Hagari Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Gazzelilere "Kendi güvenliğiniz için güneye doğru ilerleyin. Biz Gazze şehri bölgesine saldırıları artırmaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

Filistinli yetkililer: Cenin'de cami vuruldu

Filistinli yetkililer İsrail savaş uçaklarının Pazar günü ise İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Cenin mülteci kampında bulunan bir camiyi vurduğunu bildirdi. Saldırıda can kaybının olduğu belitildi.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre ise İsrail'in Şam ve Halep uluslararası hava limanlarına düzenlediği füze saldırılarında bir kişi yaşamını yitirirken hava limanları kullanılmaz hale geldi.

İsrail: Hamas'ın elindeki rehine sayısı 212

İsrail ordu sözcü Daniel Hagari'nin yaptığı açıklamaya göre Hamas'ın elinde halihazırda 212 İsrailli rehine bulunuyor. Daha önce yapılan açıklamalarda rehine sayısının 203 olduğu duyurulmuştu.

Ordu sözcüsü ayrıca İsrail hava saldırılarında aralarında Hamas'ın roket saldırılarını düzenleyen biriminin yardımcısının da aralarında olduğu onlarca militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'ye yardım

Refah Sınır Kapısı'ndan Cumartesi günü Gazze'ye 20 tırlık ilk yardım konvoyunun geçiş yapmasından sonra Birleşmiş Milletler (BM) Pazar günü ikinci bir konvoyun geçiş yapmasını umuyor.

Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde bulunduran radikal İslamcı Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e geniş çaplı düzenlediği saldırılardan bu yana İsrail'in verdiği bilgiye göre bin 400 İsrailli yaşamını yitirdi. Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırılarında şu ana kadar çoğu sivil 4 bin 385'den fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rtr, DW / SSB, HT

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