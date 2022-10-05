ABD'den OPEC'in üretimi azaltma kararına sert tepki

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), günlük petrol üretimini Kasım ayından itibaren 2 milyon varil dolayında azaltma kararı aldı. Bu karar ile, koronavirüs pandemisi patlak verdiğinden bu yana üretim ilk kez bu kadar büyük çapta azaltılmış olacak.

Çarşamba günü Viyana'da bir araya gelen OPEC+ üyelerinin söz konusu karar ile düşmekte olan petrol fiyatlarını desteklemeyi amaçladıkları kaydedildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, bu kararı "küresel ekonomi ve petrol pazarını çevreleyen belirsizlikten" ötürü aldıklarını ifade etti. Selman, OPEC'in enerji pazarlarının istikrarı için önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

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Beyaz Saray: Biden hayal kırıklığına uğradı

Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC+ üyesi ülkeler, söz konusu kararla, Washington‘ın petrol üretimine devam etme çağrılarını görmezden gelmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, karara sert tepki gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Küresel ekonomi, Putin'in Ukrayna'yı işgalinin olumsuz etkisiyle boğuşurken OPEC+'nın üretim kotalarını azaltma yönünde aldığı bu basiretsiz karar, Başkan Biden'ı hayal kırıklığına uğratmıştır" denildi. Açıklamada, "Küresel enerji tedariğini sürdürmenin muazzam önem taşıdığı bir zamanda alınan bu kararın, halihazırda yükselen enerji fiyatlarıyla cebelleşen az ve orta gelirli ülkeler üzerinde çok olumsuz bir etkisi olacaktır" denildi. Beyaz Saray açıklamasında ayrıca, "OPEC+'nın Rusya ile işbirliği yaptığı açıktır" ifadelerine de yer verildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendi yönetimi ve Kongre'ye, ABD enerji üretimini artırmak ve OPEC'in enerji fiyatları üzerindeki kontrolünün azaltılması için çözüm üretme çağrısında bulunduğunu da vurguladı.

OPEC+'nın söz konusu kararının, ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarının artmasına neden olarak Amerikalı seçmenlerin davranışını etkileyebileceği belirtiliyor. Ülkedeki yüksek enflasyonun Biden'a olan desteği olumsuz etkilediği ve Demokrat Parti'nin Kongre seçimlerindeki şansını sekteye uğrattığı kaydediliyor.

AB'nin tavan fiyat planına Rusya'dan tepki: Satmayız

Öte yandan OPEC+'nın kararının, Rusya'nın, Aralık ayı başında yürürlüğe girecek olan AB yaptırımlarının vereceği zararı bertaraf etme konusunda işine yarayabileceği kaydediliyor.

Avrupa Birliği (AB), halihazırda kararlaştırdığı yaptırımlara ek olarak, Çarşamba günü, Rus petrolü için tavan fiyat uygulamasını da içeren yeni bir yaptırım paketini yürürlüğe koyma kararı aldı.

Aleksander Novak Fotoğraf: Laurent Dubrule/epa/dpa/picture alliance

AB'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Rus petrolüne uygulanacak olası bir tavan fiyatın küresel pazarlara zarar vereceği uyarısında bulundu.

Rus devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Novak, "Bu tür bir adım, tüm pazar mekanizmalarını altüst edecek ve küresel petrol endüstrisinin üzerinde çok zararlı bir etki yaratacaktır" diye konuştu. OPEC+'nın Viyana'daki toplantısında Rusya'yı temsil eden Novak, Rus şirketlerinin bu tür bir tavan fiyatı uygulayacak ülkelere "petrol tedarik etmeyeceğini" ifade etti.

AB'nin yaptırım planı, Rus petrolünü belirlenecek üst limitten daha pahalıya satın alacak üçüncü ülkeleri ilgilendiriyor ve Avrupalı nakliyat ve sigorta şirketlerine bu petrolle bağlantılı iş ilişkisine girme yasağı getiriyor.

Reuters,AP/BÜ,BK