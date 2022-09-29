ABD'den Midilli ve Sisam açıklaması

ABD, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adaları üzerindeki egemenliğinin "tartışma konusu olmadığını" belirtti. Erdoğan ABD'nin Atina'yı "yanlış hesaplara sokmaması" gerektiğini söyledi, Kıbrıs'la ilgili de uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, son dönemde Ankara-Atina-Washington hattında gerginliğe neden olanYunan adaları Midilli ve Sisam'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Price, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği tartışma konusu değil" dedi.

"Tüm tarafları, tansiyonu daha da artıracak retorik ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" diyen Price, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye ait bir insansız hava aracı tarafından geçtiğimiz günlerde Midilli ve Sisam adalarında çekilen görüntüler bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu. Söz konusu görüntülerin Yunanistan'ın Türkiye yakınlarındaki bu adalara ABD zırhlı araçlarını yerleştirdiğinin kanıtı olduğunu belirten Ankara, adaların Lozan Antlaşması'nda belirlenen gayriaskeri statüsünün ihlal edildiğini bildirmişti.

Erdoğan: Kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada da "Amerika'nın bu adalara, gerek Midilli'ye gerek Sisam'a bu kadar yüklü silah, mühimmat, araç gereç göndermesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

"Amerikan zırhlıları nihayetinde bizi tehdit etmek için kullanılıyor" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bizim, Amerika'dan beklentimiz, Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. Şu anda biz, bütün bu olup bitenleri adım adım takip ediyoruz" diye ekledi.

Kıbrıs uyarısı

ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının da ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır" dedi. Erdoğan, "Biz duracak mıyız? Duramayız. Biz de ne yapıyoruz? Tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa bu konuda bu adımları attık, atıyoruz ve atacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda 40 bine yakın bizim orada askerimiz var. Ama bunun dışında da şu anda orada bizim silah, mühimmat, araç, gereç vesaire, bu konularda da hem kara hem hava hem deniz bütün bunlarla ilgili adımlarımızı atıyoruz. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını herkesin bilmesi gerekir" dedi.

DW,AFP/CÖ,HT