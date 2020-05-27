ABD'den Libya'da Rus üssü uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bir kez daha resmi ağızdan, Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. ABD'nin Afrika Kuvvetleri'nde (AFRICOM) istihbarat daire başkan yardımcısı olarak görev yapan Tuğgeneral Gregory Hadfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Libya'da kalıcı bir askeri üsse sahip olması ve buraya uzun menzilli füzeler konuşlandırması durumunda, bunun NATO ve Avrupa için yepyeni bir güvenlik durumu meydana getireceğini ifade etti.

Rusya'nın halihazırda, Akdeniz havzasında sadece Suriye'de üssü bulunuyor. Moskova, Libya İç Savaşı'nda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Es-Serrac yönetimindeki Trablus hükümetine karşı mücadele eden General Halife Hafter'i destekliyor. ABD, Rusya'nın bu destek kapsamında Libya'ya geçtiğimiz günlerde çok sayıda savaş uçağı gönderdiğini iddia etmişti. Başkent Trablus'ta egemen olan Es-Serrac hükümeti ise askeri olarak Türkiye tarafından destekleniyor.

Rusya'ya kalpazanlık suçlaması

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'yı sahte Libya dinarı basmakla suçladı. Maltalı makamların yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde sahte Libya dinarına el koyduğunu duyuran Amerikan Dışişleri Bakanlığı, bu paraların bir Rus kamu şirketi olan Gosnak tarafından basıldığını iddia etti. Açıklamada, sahte paraların Libya'daki "yasa dışı paralel bir yapı" tarafından sipariş verildiği de ifade edildi. Uzmanlar, bakanlığın sözünü ettiği yapının Moskova'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa tarafından da desteklenen General Halife Hafter ve ona bağlı güçler olduğunu belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya'da para basma yetkisinin yalnızca başkent Trablus'taki Libya Merkez Bankası'nda olduğunu vurgulayarak, yaşanan bu olayın bir kez daha, Rusya'nın Libya'yı istikrarsızlaştırma faaliyetlerine son vermesi gerektiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Reuters,dpa / ET,SÖ

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