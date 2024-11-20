ABD'den Kiev'e saldırı uyarısı

Ukrayna'nın ATACMS füzeleri ile Rusya'ya saldırmasının ardından Kiev'de Moskova'nın vereceği yanıt bekleniyor. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği gün içinde büyük bir hava saldırısı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın Amerikan yapımı ATACMS füzeleri ile Rus topraklarına düzenlediği ilk saldırının ardından Kiev'de Rusya'nın vereceği yanıt endişeyle bekleniyor.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği sabah saatlerinde bir açıklama yaparak gün içinde Ukrayna'nın başkentine büyük bir hava saldırısı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Duyuruda elçiliğin bugün önlem amaçlı kapalı olacağı belirtildi, Amerikan vatandaşlarına sığınaklara inmeye hazırlanmaları tavsiye edildi. Açıklamada Büyükelçiliğin "muhtemel büyük bir hava saldırısı hakkında spesifik bilgi aldığı" vurgulandı.

Uyarı, Ukrayna'nın Amerikan yapımı altı adet ATACMS füzesi ile Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlediği saldırı sonrasında geldi.

Kiev 300 kilometre menzile sahip füzeleri Rusya topraklarında kullanmak için aylardır ABD'den onay bekliyordu. Görevini 20 Ocak 2025'te halefi Donald Trump'a devredecek olan Başkan Joe Biden Beyaz Saray'daki son günlerinde bu izni verdi, Ukrayna ordusu işgalin bininci gününde füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

Moskova "ABD'nin doğrudan operasyonel desteği olmadan bu füzeleri ateşlemenin mümkün olmadığını" savunuyor, saldırı ile Washington'un savaşa doğrudan müdahil olduğunu söylüyor.

Rusya'dan nükleer tehdit

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ATACMS saldırısının ardından nükleer silah kullanma eşiğini düşüren bir karar imzaladı. Değişiklik, ATACMS gibi bir balistik füze ile gerçekleştirilen saldırılara yanıtın nükleer silahlarla verilmesine olanak tanıyor. Bu konuda son karar verici ise Devlet Başkanı Putin.

Rusya lideri Vladimir Putin nükleer silah kullanma tehdidinde bulunuyor Fotoğraf: MAXIM SHIPENKOV via REUTERS

Rus diplomatlar krizi, Soğuk Savaş'ın iki süper gücünün nükleer savaşa yaklaştığı 1962 Küba Krizi'ne benzetiyor. Rusya'nın yaptığı açıklamaya göre, bir nükleer çatışmayı önleme amacıyla daha önce ABD ve Rusya başkanları arasında oluşturulan doğrudan iletişim hattı da halihazırda aktif değil.

Çin'den sukûnet çağrısı

Gerginliğin tırmanması üzerine Çin'den sükûnet çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, "Mevcut durumda tüm taraflar sakin kalmalı. Stratejik riskleri düşürmek ve tansiyonu hafifletmek için taraflar diyalog ve danışma mekanizmalarını işletmeli" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Rusya'nın nükleer kararını "retorik" diye niteledi, "korkmayacaklarını" vurguladı.

Biden'dan tartışmalı mayın kararı

Biden yönetimi ayrıca Ukrayna'ya anti-personel kara mayını sevkıyatını da onayladı. Amerikan basını isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde Biden'ın mayınların kullanılmasına karşı tutumundan geri adım attığını yazdı.

Washington Post gazetesine konuşan bir ABD'li yetkili, sivil kayıplara yol açacağı endişesiyle şu ana kadar Ukrayna'ya gönderilmekten kaçınılan mayınların "kalıcı" olmadığını, bataryaları tükendiğinde etkisiz hale geleceklerini söyledi. Ukrayna'nın mayınları "kendi topraklarında" ve "sivil yerleşimlerden uzak bölgelerde" kullanmayı taahhüt ettiğini de aktardı.

Kara mayınlarının yasaklanması talebiyle kampanya yürüten sivil toplum kuruluşu Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya (ICBL) kararı "korkunç" olarak niteledi, derhal geri alınmasını istedi.

Biden, Ukrayna'ya silah yardımlarına karşı çıkan Trump'ın göreve başlamasından önce Kiev'e desteği artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Amerikan Fox News kanalına verdiği demeçte eğer ABD desteği keserse Ukrayna'nın savaşı kaybedeceğini söyledi.

Reuters,AFP / MUK,JD

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