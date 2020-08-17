 ABD′den Kıbrıs′a doğal gaz desteği | AVRUPA | DW | 17.08.2020

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AVRUPA

ABD'den Kıbrıs'a doğal gaz desteği

ABD'li yetkili Hale, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinde Kıbrıs ile işbirliğini geliştirmek istedikleri belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinden Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Lübnan temaslarının ardından Güney Kıbrıs'taki Larnaka havaalanında Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşen Hale, Doğu Akdeniz'in stratejik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Kıbrıs'ın kendi karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) keşfedilen hidrokarbon kaynaklarını sondaj ve kullanım hakkını desteklediklerini kaydetti. Hale,bu doğal kaynakların Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demokratların başkan adayı Biden’ın Türkiye ile ilgili ifadelerini sert bir dille eleştirerek, Biden'ın açıklamalarının " diplomatik teamüllere" aykırı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisi için Navtex ilan etmesinin ardından AB, Türk hükümetine Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere "derhal" son verme çağrısında bulunarak, bu faaliyetlerin bölgede "gerilimi artırdığını" ifade etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de gerilim devam ederken, Türkiye Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti.

AB’ye üye 27 ülkenin dışişleri bakanları, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma mesajı verirken, Türkiye'ye tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada soğukkanlı davranılması ve uluslararası hukuka uyulması durumunda çatışma yaşanmayacağını umduğunu söyledi.

Kıbrıs'taki ABD Büyükelçiliğinden görüşme ile ilgili yapılan açıklamada "hidrokarbon çalışmalarının tüm Akdeniz'de ekonomik refah ve sürdürülebilir enerji güvenliğini sağlama amacı taşıyacağına" dikkat çekildi.

Hale'in Kıbrıs ile ABD arasında başta terörizmle mücadele, deniz ve sınır güvenliği, insan kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği açıklandı. Hale ayrıca Ada'da BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde yeniden birleşmeyi sağlama amaçlı görüşmelerin yeniden başlatılmasını desteklediklerini de söyledi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis de görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ABD'li yetkilinin ABD'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki angajmanını sürdüreceği güvencesi verdiğini kaydetti.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, ABD'li Exxon Mobil, Katarlı Qatar Petroleum ve geçen ay Chevron tarafından satın alınan Teksas merkezli Noble Energy şirketlerine kendi MEB alanında doğal gaz sondaj ruhsatı vermişti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs ile yaşadığı gerilim, Cuma günü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında da gündeme gelmiş, AB ülkeleri Yunanistan ve Kıbrıs'la tam dayanışma mesajı vererek bölgede tansiyonun derhal düşürülmesi çağrısı yapmıştı.

Türkiye dün Yavuz sondaj gemisi için Navtex (deniz seyir ve faaliyet bilgilendirmesi) yayımlayarak geminin Doğu Akdeniz'deki faaliyet süresini 15 Eylül'e kadar uzatmıştı. "Yavuz"a destek için Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemilerinin de bölgede olacağı bildirilmişti.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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